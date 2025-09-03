Un motociclista murió en un accidente en la Ruta 38 en cercanías de Río Seco

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un motociclista este martes por la noche en la Ruta Nacional 38, a la altura del puente Río Seco. El hecho ocurrió cerca de las 22:00, cuando la víctima —que circulaba de sur a norte— perdió el control de su rodado y cayó pesadamente sobre la calzada.

La Policía confirmó que se trataba de Ramón Rafael García, de 38 años, domiciliado en San Pedro Mártir, Simoca, quien conducía una motocicleta Honda CG 150 al momento del siniestro. Como consecuencia del impacto contra el guardarraíl, el hombre falleció en el acto.

El procedimiento fue supervisado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que determinó que en el hecho no participaron otros vehículos. La motocicleta quedó secuestrada y el cuerpo fue entregado a los familiares de la víctima para su inhumación.

La investigación quedó en manos de la comisaría de Villa Quinteros, bajo la órbita de la Unidad Regional Oeste, para esclarecer las circunstancias que rodearon el fatal accidente.