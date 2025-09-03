A partir de una investigación del Ministerio Fiscal detienen a una falsa gestora del IPV

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien trabaja en la causa asistido por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, junto al equipo investigativo de la Fiscalía.

Las fuentes judiciales indicaron respecto a la acusada que se trata de una mujer que se presentaba como gestora del IPV, quien mediante engaños contactaba a personas a quienes les manifestaba asegurarles la entrega de casas en el barrio Lomas de Tafí.

En ese contexto, la misma admitía tener contactos, comenzando a cobrarles a las víctimas diferentes sumas en concepto de supuestos gastos administrativos durante un lapso prolongado de tiempo. Hasta el momento fueron identificadas tres víctimas que ya efectuaron las denuncias correspondientes, aportando diversas evidencias.

Durante el trascurso de la investigación se ha determinado que la citada no pertenece a la planta del Instituto Provincial de la Vivienda. En tanto, los denunciantes expresaron que pese a la entrega de altas sumas de dinero no recibieron la contraprestación acordada.

En el marco de la investigación, la UFI interviniente requirió medidas de allanamiento y detención en contra de la acusada, quien fue detenida en la jornada de ayer, martes 2 de setiembre, en un domicilio de barrio Oeste II.

Como saldo de las tareas investigativas se secuestró diversa evidencia vinculada a la pesquisa. En las próximas horas se llevará adelante la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción en contra de la acusada.