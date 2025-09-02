Video: Entró a robar a tres mujeres en Yerba Buena y los 15 perros de la casa casi lo masacran

Un insólito y violento episodio se registró en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán, donde un joven de 28 años resultó herido tras ser atacado por una jauría de aproximadamente 15 perros. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una vivienda ubicada detrás de una estación de servicio, cuando el muchacho ingresó al lugar y fue sorprendido por los animales que reaccionaron de manera inmediata.

El ataque, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes acudieron en ayuda del herido. Las lesiones fueron de carácter leve y no requirieron mayor atención médica.

Tras la difusión de las imágenes, surgieron dos relatos diferentes sobre lo sucedido. Por un lado, algunos sostienen que el joven habría ingresado a la propiedad con intenciones de robo y que los perros actuaron como defensa. Por otro lado, vecinos y testigos afirman que el muchacho en realidad se había ofrecido a cortar naranjas para una vecina, y que los animales lo confundieron con un intruso debido a que la puerta de la casa había quedado abierta.

Más allá de las versiones, lo cierto es que el ataque dejó al descubierto la peligrosidad de la situación y la tensión que genera la convivencia entre grandes jaurías y la comunidad. El caso también abrió un debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la necesidad de clarificar lo ocurrido, ya que las imágenes muestran la crudeza del episodio mientras las causas siguen siendo materia de discusión.