Famaillá: detuvieron a un hombre mientras robaba paltas en una finca

Un operativo policial en Famaillá terminó este viernes con la detención de un hombre de 47 años, acusado de robar paltas en una finca de la zona de Sauce Huacho. El procedimiento derivó además en el secuestro de dinero, herramientas y una motocicleta.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso fue detectado por efectivos que prestaban servicio adicional en la finca. Tras dar aviso a la Patrulla Motorizada de Famaillá, se inició un rastrillaje que permitió encontrar al acusado y una motocicleta Gilera Smash escondida entre los matorrales, vehículo que habría sido utilizado para transportar la fruta robada.

En el lugar se secuestró una bolsa con aproximadamente 100 paltas, dinero en efectivo, un teléfono celular, una maleta con herramientas y la motocicleta. La intervención estuvo a cargo del Oficial Principal Dardo Ávila, jefe de la Patrulla Motorizada de Famaillá.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que continuará con la investigación para determinar si el detenido actuaba solo o como parte de una banda dedicada a robos en la zona rural.