Beatriz y Andrés: una historia de esfuerzo e inclusión que emociona a Tucumán

En la capital tucumana, Beatriz acompaña a su hijo Andrés, no vidente, tomando apuntes en la UTN para ayudarlo en sus estudios. El joven ya fue noticia por participar en competencias de mountain bike inclusivo.

La imagen de una mamá tomando apuntes en el aula universitaria mientras su hijo escucha atentamente se volvió viral en Monteros. Se trata de Beatriz, quien acompaña cada día a su hijo Andrés Palacio, un joven no vidente con una enorme vocación de superación, en sus clases en la UTN Facultad Regional Tucumán.

La docente Georgina Costilla, quien compartió la historia en redes sociales, relató con emoción lo que significa ver a Beatriz comprometida con el aprendizaje de su hijo: