Beatriz y Andrés: una historia de esfuerzo e inclusión que emociona a Tucumán
Una mamá monteriza asiste a clases en la UTN para tomar apuntes y leérselos a su hijo no vidente. Andrés ya es conocido por animarse al mountain bike en dupla con un amigo, y hoy vuelve a inspirar con su compromiso por aprender.
En la capital tucumana, Beatriz acompaña a su hijo Andrés, no vidente, tomando apuntes en la UTN para ayudarlo en sus estudios. El joven ya fue noticia por participar en competencias de mountain bike inclusivo.
La imagen de una mamá tomando apuntes en el aula universitaria mientras su hijo escucha atentamente se volvió viral en Monteros. Se trata de Beatriz, quien acompaña cada día a su hijo Andrés Palacio, un joven no vidente con una enorme vocación de superación, en sus clases en la UTN Facultad Regional Tucumán.
La docente Georgina Costilla, quien compartió la historia en redes sociales, relató con emoción lo que significa ver a Beatriz comprometida con el aprendizaje de su hijo:
“Hace dos semanas conocí a Beatriz, una mamá que asiste a mis clases tomando apuntes para su hijo. Andrés es ciego, pero su inteligencia, curiosidad y predisposición por aprender son inspiradoras. Verla tan atenta, escribiendo para luego leerle sus notas, fue un momento que me emocionó bastante”, escribió.
La profesora destacó que la experiencia le dejó una enseñanza: “Más allá de las dificultades, siempre hay personas que luchan con ganas de aprender. Eso me motiva a seguir dedicando tiempo a la docencia”.
Andreas y una historia que ya había inspirado en el deporte
No es la primera vez que Andrés conmueve a la comunidad monteriza. Hace unos años fue noticia gracias a su amigo Guillermo “Guillo” Córdoba, quien construyó una bicicleta doble para que pudieran practicar juntos mountain bike. Desde entonces recorren senderos y rutas del departamento, compitiendo incluso en la Cronoescalada de la Quebrada del Portugués, donde completaron el exigente recorrido en 57 minutos.
La dupla demostró que con confianza y coordinación es posible superar cualquier obstáculo, enviando un mensaje potente sobre inclusión y trabajo en equipo.
Inspiración para toda la comunidad
Hoy, tanto en el aula como en la montaña, Andrés y Beatriz muestran que el esfuerzo, la solidaridad y el amor familiar son motores capaces de derribar barreras. Su historia ya inspira a docentes, alumnos, deportistas y vecinos, que ven en ellos un ejemplo de cómo construir una sociedad más inclusiva en Monteros.