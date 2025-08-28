Monteros recibe el XI Encuentro Nacional de Escritores: tres días de cultura, arte y música

Del 29 al 31 de agosto se realizará en Monteros el XI Encuentro Nacional de Escritores con la participación de autores de varias provincias. Habrá lecturas, música y arte en distintos espacios culturales de la ciudad

Monteros será sede del XI Encuentro Nacional de Escritores “Monteros y el Reencuentro con la Palabra”, un evento cultural que cada año convoca a autores, artistas y amantes de la literatura. La actividad se enmarca en los festejos por el 271° aniversario de la ciudad y está organizada por el grupo literario Tinta Activa y la Biblioteca Popular Obrera María Luisa Buffo de Ferro.

Durante tres días consecutivos, la ciudad se llenará de versos, arte y música, bajo el lema: “En Monteros, la palabra vuelve a florecer: versos que nos nombran, nos reúnen y nos transforman”, dijo Elena Quinteros, una de las organizadora del evento.

Programación

Viernes 29 : apertura a las 10:00 en la Biblioteca María Luisa Buffo de Ferro , con actividades durante la mañana y la tarde.

: apertura a las 10:00 en la , con actividades durante la mañana y la tarde. Sábado 30 : jornada completa en el Paseo de la Lectura , con lecturas, presentaciones y encuentros literarios.

: jornada completa en el , con lecturas, presentaciones y encuentros literarios. Domingo 31: cierre del Encuentro en el espacio cultural Guaipa, durante la mañana.

Participación federal

"El encuentro contará con la presencia de escritores de Santiago del Estero, Frías (Córdoba), Jujuy y Catamarca, además de autores de distintos puntos de Tucumán: San Miguel de Tucumán, Alpachiri, Aguilares, Concepción, Simoca, Bella Vista, Acheral, Santa Lucía, Tafí Viejo y Monteros", explicó Quinteros. A ellos se sumarán artistas plásticos y músicos, que acompañarán las jornadas con intervenciones y espectáculos en vivo.

Un Monteros que florece en cultura

Desde la organización destacan que el Encuentro es una oportunidad para reafirmar el lugar de Monteros como capital cultural del interior tucumano, donde la literatura se combina con otras expresiones artísticas y se convierte en un espacio de encuentro, memoria y transformación.

Con esta edición, el Encuentro Nacional de Escritores se consolida como una de las citas más importantes del calendario cultural de Monteros y del NOA, reafirmando el vínculo entre la comunidad y la palabra escrita.