Jaldo en Monteros: supervisó obras, inauguró la sede de Infanteria y celebró el aniversario

En el marco de los festejos por el 271° aniversario de Monteros, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una agenda de actividades que incluyó la visita a las obras que se ejecutan en la Ruta Provincial 344, la inauguración de un destacamento de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste (URO) y la entrega de equipamiento para la seguridad urbana y el municipio.

El mandatario provincial recorrió el tramo de 6,3 kilómetros que une Monteros con la localidad de Soldado Maldonado, donde se realizan tareas de repavimentación, limpieza, mejoras integrales y alumbrado público con luces led.

En paralelo, dejó inaugurado el nuevo destacamento de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que contará con alrededor de 45 efectivos destinados a reforzar la seguridad en Monteros y su zona de influencia.

Asimismo, la provincia entregó cinco motocicletas para la Guardia Urbana y un vehículo utilitario para el municipio, en el marco de un plan de fortalecimiento institucional.

Jaldo estuvo acompañado por los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; los intendentes de Monteros, Francisco Serra; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Simoca, Elvio Salazar; los diputados nacionales Gladys Medina, Elia Fernández, Agustín Fernández; los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea, Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Maia Martinez, Patricia Lizárraga, Tulio Caponio, Walter Herrera, Alejandro Figueroa. Delegado comunal de Los Sosa, José Albarracín; de Soldado Maldonado, Daniel Guanco; administrador Vialidad, Pablo Díaz, secretarios de Relaciones Interinstitucionales, Daniel Herrera; de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila; de Culto, Roxana Díaz; titular del IPACYM, Regino Racedo, secretario de Transporte, Sergio Apestey, concejales, entre otros.

También participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau; sub jefe de Policía, Roque Yñigo; jefe Unidad Regional Oeste, Marcos Goane.

“Hoy hemos querido, como gobierno, acompañar este aniversario visitando obras de infraestructura como es la ruta 344, que va desde Monteros hasta Soldado Maldonado, pasando por Los Sosa. Una ruta muy pedida durante cuarenta años por los vecinos y que hoy estamos repavimentando a nuevo, después de cincuenta años que nunca se la había tocado. Además, nos permite el acceso a los Valles Calchaquíes", afirmó Jaldo.

El mandatario además expresó que "en este aniversario hemos querido reforzar un área sensible que tiene que ver con la seguridad. Dejamos inaugurado un destacamento de infantería con treinta hombres y móviles para reforzar la policía de la provincia y la guardia urbana de la ciudad de Monteros.”

Por otro lado, el mandatario resaltó la gestión: “Ayer en Graneros inauguramos un puente de casi ochenta metros sobre el río Marapa, que vino a traer una solución esperada durante muchos años y que garantiza conectividad. En el mes de agosto hemos logrado tres obras millonarias: el Procrear con tres mil viviendas, la obra eléctrica de la doble terna El Bracho–Villa Quinteros y el acueducto de Vipos, para garantizar energía y agua potable a los tucumanos”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que “con la decisión política del gobernador en materia de seguridad, hoy inauguramos una nueva infantería con sede en Monteros. No solo ya tenemos la de Monteros, sino también la de Tafí del Valle, para reforzar la presencia en la Unidad Regional Oeste”. Además, señaló que “con recursos de la provincia se entregó una Traffic que será destinada al traslado de personas con discapacidad y también cinco motocicletas para la guardia urbana” y adelantó que “la repavimentación de la ruta 344 estará finalizada en menos de treinta días, de acuerdo a lo informado por Vialidad”.

En la misma línea, el legislador Javier Noguera remarcó que “celebramos los 271 años de Monteros con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como la repavimentación de la ruta hacia Los Sosa, que después de cincuenta años tendrá un camino en condiciones”. Asimismo, valoró que “se inauguró también una base de infantería de la policía provincial, que brindará un servicio de seguridad de mayor calidad y proximidad”.

Por su parte, la diputada nacional Gladys Medina sostuvo que “hoy se abrió una dependencia de la policía de la provincia para atender los pedidos de seguridad de los vecinos, y la ruta que se repavimenta no solo beneficia a Monteros, sino también a las comunas vecinas”.

El intendente Francisco Serra expresó que “recibimos al gobernador y a todo el equipo para recorrer una obra icónica que arranca en Monteros y finaliza en Soldado Maldonado, con más de seis kilómetros y medio de repavimentación que brindan desarrollo, conectividad y potencian el turismo”. Además, subrayó que “inauguramos una nueva sección de infantería en la ciudad y se entregaron motos para la Guardia Urbana y una unidad de traslado para personas con discapacidad, lo que significa incluir, achicar brechas y brindar oportunidades”.

En tanto, el legislador Francisco Serra afirmó que “uno se siente honrado cuando recibe el acompañamiento del gobernador y de todo el gabinete, pero sobre todo cuando se renueva el compromiso de trabajar por nuestra comunidad”.

Finalmente, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, resaltó que “con la nueva base de infantería en Monteros sumamos treinta efectivos que se complementan con la unidad de Famaillá, fortaleciendo la seguridad en la región oeste, como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo”.

Según explicó Nazur, la intervención tiene un carácter estratégico: “La Ruta 344 es importante porque conecta la ciudad de Monteros con dos comunas, Los Osos y Soldado Maldonado. Se trata de seis kilómetros que se repavimentarán a nuevo, con señalización y demarcación, lo que fortalecerá la seguridad vial. Es una inversión del orden de los 1.500 millones de pesos, ejecutada por Vialidad de la Provincia con equipos y personal propio”.

Por su parte, Girvau dijo que "nuestro objetivo es que la policía esté presente y accesible en cada rincón de la provincia" y agregó que “buscamos garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda surgir en estas comunidades”.