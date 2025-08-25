Más de 40.000 dosis de drogas secuestradas y más de 90 detenidos por narcomenudeo

Durante esta semana, la fuerza provincial también registró a través del trabajo de las Unidades Regionales (Capital, Norte, Sur, Este y Oeste), la Dirección General de Investigaciones, Rurales y Ambientales, y la Digedrop, una cantidad de 1.369 personas arrestadas, por causas procesales, capturas y contravenciones.

Entre el lunes 18 de agosto y el domingo 24 de este mes, la Policía de Tucumán logró el secuestro de 4.680 dosis de cocaína, 37.200 de marihuana y 55 plantas de esa sustancia vegetal en su lucha constante contra el narcomenudeo en toda la provincia. Además, la detención y aprehensión de 93 personas, entre ellas 80 hombres y 13 mujeres, involucrados en causas procesales.

A esto se agrega una cantidad importante de elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes. En detalle, se trata de 128 semillas de marihuana, 178 pastillas, 8 balanzas, 49 celulares, armas, municiones y alrededor de tres millones de pesos en efectivo.

Estos secuestros fueron el resultado de las 100 intervenciones, entre procedimientos y allanamientos, que hizo la Policía contra la venta de drogas. Durante la semana, 11 de esos allanamientos fueron realizados por las Comisarías, y 8 por el personal Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), que dirige el Comisario General Jorge Nacusse, por orden de la Justicia ordinaria. En estas intervenciones, también secuestraron cinco vehículos.

Además, los efectivos de todas estas áreas realizaron más de 160 allanamientos ordenados por la Justicia y secuestraron 50 vehículos (camionetas, autos y motos) por diferentes causas; y otros 22 que fueron hallados, adulterados o con pedidos de secuestros durante los operativos preventivos.