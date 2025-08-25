Inicia una semana casi primaveral

Las probabilidades de lluvias para toda la semana es cero. El sol estará a pleno todos los días y se esperan temperaturas máximas de hasta 26°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 7° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del norte a 19 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.