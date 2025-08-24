Brutal pelea en Alberdi: cinco heridos con machete en un complejo de fútbol cinco

Cinco personas resultaron heridas, varias de gravedad, tras una pelea con machetes en un complejo de fútbol cinco de Alberdi. La Justicia investiga el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo.

Cuerpo de la noticia:

La ciudad de Juan Bautista Alberdi vivió una madrugada marcada por la violencia. Cerca de las 4.15 del domingo, una pelea desatada en un complejo de fútbol cinco de calle Las Palmas dejó como saldo cinco personas heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con el informe policial, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron manchas de sangre en la vereda, mientras que los lesionados ya habían sido trasladados al hospital local. Todas las heridas eran compatibles con el uso de machetes, lo que reflejó la brutalidad del enfrentamiento.

Las víctimas fueron identificadas con lesiones de distinta consideración. Un hombre de 41 años sufrió la amputación de un dedo y cortes en otra mano, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción. Un joven de 29 años recibió una herida en la muñeca y fue dado de alta tras la atención médica. Otro hombre, de 56 años, resultó con una lesión en la oreja y también fue derivado a Concepción.

En tanto, un hombre de 47 años presentó un corte en el cuero cabelludo y quedó en observación en el hospital local, mientras que otro de 37 años registró traumatismos en el antebrazo y heridas en la cabeza y la mano, por lo que también fue derivado al Hospital Regional de Concepción.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, que ordenó la intervención de Criminalística y el Laboratorio para la recolección de pruebas, junto con inspecciones oculares, exámenes médicos y el secuestro de prendas manchadas con sangre.