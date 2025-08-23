Sergio Galleguillo y Los Nocheros ya listo para subir a Soldado Maldonado

Sergio Galleguillo y Los Nocheros, ya se encuentran en el departamento Monteros para que esta noche, Soldado Maldonado vibre con la 26° edición del Festival del Pueblo.

Esta tarde, el ministro de Gobierno, Regino Amado, el intendente de Monteros, Francisco "Panchito" Serra y el delegado comunal de Soldado Maldonado, Daniel Guanco, recibieron a Sergio Galleguillo y charlaron sobre los proyectos del artista y su agenda de trabajo hasta fin de año.

En esta edición, tres figuras de renombre nacional encabezarán la cartelera: Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Riki Maravilla. Con sus repertorios, garantizarán un espectáculo inolvidable que convocará a familias de toda la provincia.

A los artistas nacionales se sumará una extensa grilla de músicos tucumanos y ballets locales, entre ellos Vidaleros, Las 4 Cuerdas, Los González, Los Mellizos Díaz, Los Nuevos Cantores de Alba, Sofi Salomón, Roberto Nieva, Damián Vega, Diego Molina, Rana Guarachera, Q'Sorpresa, Trova Cuatro y Valentín Pacheco. En tanto, el escenario también se vestirá de danza con las presentaciones de los ballets Martín Fierro y Aires de Zamba.

Con esta propuesta artística, el Festival del Pueblo de Soldado Maldonado se proyecta como uno de los grandes encuentros culturales y festivos de agosto en Tucumán.