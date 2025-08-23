Detuvieron a un hombre con más de 110 bochitas de cocaína listas para la venta en Villa Quinteros

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo se concretó en la localidad de Villa Quinteros, departamento Monteros. Personal de la Unidad Regional Oeste, bajo la órbita de la Comisaría local, logró la detención de un hombre acusado de comercializar estupefacientes en la zona.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de Tucumán, el procedimiento se desarrolló en el marco de los trabajos de prevención y lucha contra el narcomenudeo. Durante el allanamiento, los efectivos incautaron más de 110 bochitas de cocaína, todas fraccionadas y listas para la venta, además de una suma considerable de dinero en efectivo que se presume sería producto de la actividad ilícita.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia, que ahora investiga el caso como parte de una estrategia más amplia para desarticular los circuitos de comercialización de drogas en la provincia. Las autoridades remarcaron que este tipo de procedimientos busca no solo frenar el avance del narcotráfico, sino también brindar mayor seguridad a los vecinos de Monteros y sus alrededores.