jueves 21 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1325Blue: $1340Bolsa: $1319.9CCL: $1319.9Mayorista: $1315Cripto: $1329Tarjeta: $1722.5
21 Ago 2025

Tafí del Valle: Un motociclista vio a la policía, arrojó una mochila con marihuana y escapó por lo cerros

El procedimiento se realizó en Tafí del Valle durante recorridos preventivos.

Un sujeto fue detenido por la policía de la comisaría de Tafí de Valle, tras intentar escapar luego de deshacerse de una mochila en plena vía pública.

Cerca de la medianoche de este miércoles, efectivos de la Comisaría Tafí del Valle realizaban tareas preventivas en la villa veraniega, mientras recorrían por avenida Campero al 200, observaron a un motociclista quien, al advertir la presencia policial, arrojó una mochila y escapó a gran velocidad por una zona de difícil acceso para el móvil policial.

Al verificar el contenido de la mochila arrojada, hallaron envoltorios de marihuana. La Policía investiga para identificar al causante quien transitaba en una moto de baja cilindrada. En cuanto a la droga, por orden de la Justicia se procedió a su secuestro.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Tafí del Valle: Un motociclista vio a la policía, arrojó una mochila con marihuana y escapó por lo cerros

🔥 tendencia

Arrestaron a dos hombres por presunta comercialización de drogas en Monteros

El MPF explicó detalles de las medidas que llevan adelante por las quemas de cañavarelas

Nación liberó la circulación de bitrenes, pero Tucumán mantiene una restricción ¿Cuál es?

Boletos en tres a Buenos Aires: a cuánto y para cuándo

🔥 tendencia

“Se presta para boletearlo al hdp (sic)“, el intimidante mensaje del sujeto que amenazó a Jaldo