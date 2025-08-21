Tafí del Valle: Un motociclista vio a la policía, arrojó una mochila con marihuana y escapó por lo cerros

Un sujeto fue detenido por la policía de la comisaría de Tafí de Valle, tras intentar escapar luego de deshacerse de una mochila en plena vía pública.

Cerca de la medianoche de este miércoles, efectivos de la Comisaría Tafí del Valle realizaban tareas preventivas en la villa veraniega, mientras recorrían por avenida Campero al 200, observaron a un motociclista quien, al advertir la presencia policial, arrojó una mochila y escapó a gran velocidad por una zona de difícil acceso para el móvil policial.

Al verificar el contenido de la mochila arrojada, hallaron envoltorios de marihuana. La Policía investiga para identificar al causante quien transitaba en una moto de baja cilindrada. En cuanto a la droga, por orden de la Justicia se procedió a su secuestro.