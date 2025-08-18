Se salvó de un asalto arrojando el celular a la vivienda de su amiga

Ayer domingo 17 de agosto, siendo las 07:00 horas, una mujer pidió un Uber a un domicilio, ubicado entre calle Don Bosco y esquina Paso de Los Andes de esta ciudad capital, donde reside su amiga. En esas circunstancias, fue interceptada por un motociclista quien se acercó y le dijo: ¡Dame todo lo que tenés! A continuación, la damnificada terminó arrojando el celular al inmueble. Posteriormente, personal de patrulla motorizada lo divisó y lo aprehendió a pocos metros del lugar.

A 24 horas del hecho descripto, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal realizó una audiencia donde se imputó a un masculino (de 28 años) por el delito de robo simple en grado de tentativa. La auxiliar de fiscal, Emilia Arias Ferrero, en representación de la titular de la Fiscalía, Susana Cordisco, solicitó medidas de menor intensidad por el plazo de tres meses para garantizar su sujeción al proceso (ante la posibilidad de una salida alternativa). Por lo manifestado, el juez actuante hizo lugar a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Penal, entre ellas, la prohibición de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar (a una distancia no menor a 200 metros) como así también al lugar donde ocurrió el ilícito.