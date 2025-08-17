Simoca: un peatón murió tras ser atropellado por una moto en Buena Vista

Un fatal accidente se registró en la noche del sábado en la ciudad de Simoca, cuando un hombre de 47 años perdió la vida tras ser embestido por una motocicleta en la localidad de Buena Vista.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30 del 16 de agosto, en un camino alternativo ubicado a un kilómetro y medio al oeste del CAPS de Buena Vista. En ese momento, un adolescente de 16 años circulaba en moto de norte a sur y, por causas que aún se investigan, no advirtió la presencia de Manuel Ceferino Quintana, quien caminaba a la vera de la calzada. El impacto fue inevitable y terminó en tragedia.

Tanto Quintana como el joven motociclista fueron trasladados de urgencia al hospital “Dr. Álvaro Gómez Llueca” de Simoca. Lamentablemente, minutos más tarde, se confirmó el fallecimiento del peatón debido a las graves lesiones sufridas.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el rodado no se encontraba en el lugar del accidente al momento de la llegada de la Policía, lo que será materia de investigación.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo del doctor Medina Rosales, ordenó la aplicación del protocolo correspondiente, con la intervención de Criminalística Regional Sur y personal de Sanidad.

Efectivos de la Comisaría de Simoca trabajaron en la escena del siniestro y continúan con las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho que conmocionó a la comunidad.