¿Viajas en colectivo? Este domingo vas a poder circular gratis por el Día del Niño

En el marco de los festejos por el Día del Niño, la empresa de transporte TESA anunció una medida especial que beneficiará a miles de familias tucumanas. Durante el domingo 17 de agosto, los menores de hasta 12 años podrán viajar gratis en todas las líneas de colectivos de la compañía.

La gratuidad del pasaje se aplicará únicamente durante la franja horaria comprendida entre las 9 y las 18 horas. De esta manera, se busca facilitar la movilidad de las familias que deseen participar en distintas actividades recreativas y culturales programadas para celebrar a los más pequeños.

“Queremos sumarnos a la alegría del Día del Niño y acompañar a las familias con un aporte concreto. Sabemos que este día es muy esperado y, con esta iniciativa, buscamos que los chicos puedan disfrutarlo plenamente”, señalaron desde la empresa.

La decisión de TESA fue celebrada en redes sociales y se suma a otras propuestas que organismos públicos y privados vienen impulsando para el fin de semana. La medida también representa un alivio económico en un contexto en el que muchas familias organizan salidas especiales para agasajar a los niños.

Este beneficio será exclusivo para los menores de hasta 12 años y no requerirá de ningún trámite adicional: simplemente podrán acceder al colectivo en los horarios mencionados y trasladarse sin costo.