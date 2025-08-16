Monteros inaugurará oficinas de Patronato y Defensa Civil el lunes

La Municipalidad de Monteros inaugurará las oficinas del Patronato de Internos y Liberados y de Defensa Civil. Estos espacios buscan fortalecer la inclusión social, la seguridad ciudadana y la prevención en situaciones de emergencia.

La ciudad de Monteros vivirá un hecho institucional de gran relevancia el próximo lunes con la inauguración de dos nuevas dependencias que reforzarán la red de contención social y seguridad en la comunidad: la Oficina del Patronato de Internos y Liberados y la Oficina de Defensa Civil. La inauración contará con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, el Intendente Francisco "Panchito" Serra, funcionarios provinciales y municipales.

El acto se llevará a cabo en 24 de Septiembre 45 y contará con la presencia del gobernador de la provincia, acompañado por parte de su gabinete, junto a las autoridades municipales encabezadas por el intendente Francisco Serra.

El Patronato de Internos y Liberados es un organismo estatal clave en los procesos de reinserción social de aquellas personas que han recuperado su libertad o transitan instancias judiciales. Su misión consiste en acompañar y brindar apoyo integral a través de un trabajo interdisciplinario que abarca diagnósticos sociales, asistencia a familias, capacitación e inserción laboral, garantizando una integración comunitaria plena y reduciendo los índices de reincidencia.

Por su parte, la Oficina de Defensa Civil sumará su accionar en el territorio para fortalecer la prevención y la respuesta frente a emergencias. Su presencia en Monteros permitirá trabajar de manera articulada en situaciones críticas, reforzando la seguridad y el bienestar de cada vecino.

Con la apertura de estas dos oficinas, Monteros avanza en el fortalecimiento de sus instituciones, consolidando políticas públicas que buscan la inclusión, la justicia, la prevención y la protección ciudadana.

