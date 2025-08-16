Detienen a un tucumano en Santiago por vender milanesas y chorizos hechos con papel higiénico

En Monte Quemado, Santiago del Estero, un control bromatológico descubrió que un vendedor ofrecía milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico durante las fiestas patronales de la Virgen del Carballo. El operativo evitó un grave riesgo sanitario.

Un insólito y alarmante episodio sanitario se registró en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, cabecera del departamento Copo, durante las multitudinarias fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo. Inspectores municipales de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología, con apoyo de la Policía, decomisaron alimentos adulterados que representaban un serio riesgo para la salud pública.

El operativo detectó que un vendedor ambulante tucumano ofrecía a los asistentes milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico. La situación generó preocupación inmediata entre las autoridades, que además constataron severas irregularidades: superficies sucias, manipulación inadecuada de los alimentos y ausencia total de condiciones mínimas de salubridad.

Ante este cuadro, se procedió al decomiso de toda la mercadería, se labró un acta de infracción y se clausuró de manera inmediata el puesto de venta. El responsable fue demorado por la Policía y quedó imputado en una causa penal.

El hecho se produjo en un contexto de masiva concurrencia, ya que miles de fieles y visitantes llegaron a Monte Quemado para participar de las celebraciones religiosas y culturales en honor a la Virgen del Carballo.