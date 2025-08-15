Condenan a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María en Rosario

Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, fue sentenciado a seis años y medio de prisión por amenazar a Ángel Di María, tras un ataque a balazos en una estación de servicio de Rosario. La condena incluye cargos por intimidación pública, portación ilegal de arma y robo agravado.

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central generó una revolución en el fútbol argentino, pero también estuvo marcado por episodios de violencia que retrasaron su vuelta. Este viernes, se conoció una resolución clave en una de esas causas: la condena a seis años y seis meses de prisión a un joven acusado de amenazar al jugador.

El ataque ocurrió el miércoles 29 de mayo de 2024, a las 21:45, cuando Marcos Natanael Sánchez, junto a otro cómplice aún no identificado, llegó en moto a una estación de servicio en la zona sur de Rosario. Allí, disparó cuatro veces contra el frente vidriado del local y dejó un mensaje intimidante dirigido a Di María: “Te estamos esperando Di María”, firmado por “Los Rosarinos”.

Sánchez, de 21 años, fue detenido dos días después y, en un juicio abreviado, se declaró culpable de los hechos. La defensa y el Ministerio Público de la Acusación acordaron la pena, que contempla los delitos de intimidación pública, portación ilegal de arma de fuego —una pistola 9 milímetros utilizada en el ataque— y robo agravado por la sustracción de la moto utilizada en el hecho.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y estuvo presidida por la jueza Silvia Castelli, con la participación de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola.

La condena representa un paso judicial en el marco de la violencia que a

