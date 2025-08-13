Evacuaron en helicóptero a un paciente de Chasquivil por un grave cuadro respiratorio

Un paciente de Chasquivil fue evacuado en helicóptero por una emergencia respiratoria. Presentaba baja saturación de oxígeno y necesitaba atención inmediata. El Ministerio de Salud de Tucumán coordinó el operativo con un equipo especializado.

En la tarde del martes, un paciente de 60 años de la localidad de La Lonja, en Chasquivil, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, fue evacuado en helicóptero por un grave cuadro respiratorio que requería atención inmediata. El hombre, que presentaba una infección respiratoria baja, se encontraba afebril pero con una marcada disminución de la saturación de oxígeno, por lo que recibió aporte suplementario y fue trasladado en carácter de hiperemergencia.

Según informaron fuentes sanitarias, el paciente mantenía presión arterial normal, aunque presentaba sibilancias, lo que motivó la intervención rápida del sistema de emergencias. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Salud Pública, encabezado por Luis Medina Ruiz, con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo.

El traslado aéreo estuvo a cargo de un equipo especializado integrado por Mario Nieva, el enfermero Fernando Ramírez y el piloto Federico Sagrista, quienes lograron completar con éxito la evacuación.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de la política sanitaria provincial orientada a garantizar atención oportuna y de calidad, incluso en zonas de difícil acceso. “La prioridad es brindar respuesta inmediata ante emergencias y asegurar que ningún tucumano quede sin atención por su ubicación geográfica”, señalaron desde la cartera sanitaria.

