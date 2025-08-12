Santiago Agüero ganó en Portugal y arrasó en todas las clasificaciones

En una carrera de alto nivel con los mejores equipos de España y Portugal, Agüero se fugó en solitario y conquistó la general, la meta volante y la montaña.

El ciclista monterizo Santiago Agüero sigue ganando en Europa. Esta vez, el ciclista del Voltia Lvcvs Avgvsti se consagró vencedor del Gran Premio de Argoncilhe, disputado en Portugal, imponiéndose ante algunos de los mejores exponentes del viejo continente

La competencia, desarrollada sobre un trazado urbano de aproximadamente 8 kilómetros, exigía completar 10 vueltas. El recorrido, duro y selectivo, incluía sectores con metas volantes y metas de montaña cada dos giros, lo que aumentó la intensidad de la prueba. Desde la tercera vuelta, "Piter" Agüero se fugó junto a un compañero de equipo de nacionalidad mexicana y otro corredor del poderoso equipo Cortizo. Sin embargo, en la cuarta vuelta decidió atacar en solitario, manteniendo un ritmo imposible de igualar para sus perseguidores.

El dominio del ciclista monterizo fue absoluto: ganó la clasificación general y se adjudicó también la meta volante y la meta de montaña, logrando un triplete que confirma su gran momento deportivo. Detrás de pedalista del centro monterizo, llegaron José Paiva y Sergio Carabajales. Además, entre los rivales a los que superó se encontraban el mejor equipo de Portugal, el campeón nacional portugués, el campeón europeo de pista y varias de las formaciones más destacadas de España.



Con esta victoria, Santiago Agüero consolida su nombre entre las promesas argentinas que triunfan en el viejo continente, demostrando que está listo para seguir sumando logros en las pruebas más exigentes del calendario internacional.