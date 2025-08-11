La Granja de Zenón vendrá a Monteros para. celebrar el Día del Niño

La ciudad de Monteros se prepara para una tarde de pura diversión con la llegada de La Granja de Zenón, que celebrará el Día del Niño el próximo sábado 16 de agosto. La cita será desde las 14:30 horas en el Gimnasio Municipal Prof. José Nicolás Russo, donde se espera una gran concurrencia de familias.

El evento, organizado porla Municipalidad de Monteros, con el objetivo de agasajar a los más pequeños, contará con un variado programa de actividades que incluye sorteos, juegos, un encuentro de danzas infantiles y la actuación especial de la Banda Municipal, que interpretará canciones populares del repertorio infantil.

Con la presencia de los entrañables personajes de La Granja de Zenón, los niños podrán cantar, bailar y disfrutar de una experiencia llena de música y alegría. Las autoridades locales invitaron a la comunidad a participar y destacaron que la propuesta busca no solo entretener, sino también fortalecer los lazos familiares y comunitarios en una fecha tan especial.