Un tucumanó golpeó a una mujer en el Río Salí: Lo detuvieron gracias a las cámaras de seguridad

Un nuevo caso de violencia de género fue registrado este domingo por la mañana en Banda del Río Salí, cuando un hombre agredió físicamente a una mujer en la intersección de Congreso y Costanera, en las cercanías del Río Salí. Gracias a la intervención de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, las autoridades lograron actuar con rapidez y detener al agresor.

El episodio se produjo a las 8:50 horas, cuando el personal policial de la zona recibió un llamado de apoyo por un incidente que estaba ocurriendo en la vía pública. Las cámaras del centro de monitoreo permitieron observar en tiempo real la confrontación física entre un hombre y una mujer, lo que aceleró el despliegue de recursos para asistir a la víctima.

Ante el alerta, un móvil de la Comisaría de Banda del Río Salí acudió al lugar para reforzar la presencia policial. Al llegar, los agentes lograron aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para cumplir con las actuaciones judiciales.

