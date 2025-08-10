Cómo ver en vivo la última transmisión del Conicet desde el Cañón Submarino Mar del Plata

Este domingo marca el cierre de una de las campañas científicas más importantes desarrolladas en aguas argentinas: la exploración del Cañón Submarino Mar del Plata, liderada por el Schmidt Ocean Institute y con la participación de investigadores del Conicet.

El último streaming, que comenzó alrededor de la 1 de la madrugada y se extenderá hasta las 16 horas, permite a miles de espectadores seguir en tiempo real las operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que ha alcanzado profundidades de hasta 3.900 metros. Desde el buque Falkor (too), los científicos han documentado paisajes y especies del fondo marino con un nivel de detalle sin precedentes.

Durante la transmisión previa, una de las investigadoras explicó que esta expedición no solo buscó desentrañar los misterios del lecho marino, sino también obtener datos clave para la conservación y el estudio de ecosistemas submarinos, información que podrá ser utilizada por la comunidad científica a nivel global.

Para ver en vivo la última transmisión, hay que acceder al canal de YouTube del proyecto, llamado Schmidt Ocean (@SchmidtOcean), donde se centralizan todas las emisiones y se pueden consultar las grabaciones anteriores.

Una vez concluida la campaña, los resultados serán de acceso público. El material audiovisual, junto con modelos 3D de especies emblemáticas y datos científicos, se publicará en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank. Además, se desarrollarán recursos educativos para escuelas, museos y clubes de ciencia, acercando los hallazgos a estudiantes y comunidades.

Tras este hito en aguas argentinas, el buque Falkor (too) partirá rumbo a Montevideo para iniciar una nueva expedición entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre. La campaña, bautizada “Uruguay Sub200: Viaje a lo desconocido”, reunirá a 27 científicos uruguayos para explorar 50 sitios del talud continental en busca de cañones submarinos, escapes de fluidos y montículos de corales.