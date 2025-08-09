MTB: Destacada actuación de la legión monteriza en la segunda fecha del Top 5 en Monte Grande

La segunda fecha del campeonato Top 5 se vivió a puro motor en el circuito de la localidad de Monte Grande, Famaillá, dejó un saldo más que positivo para los representantes de Monteros, quienes subieron a lo más alto del podio en distintas divisiones.

En la categoría Promocionales, Cristian Ituarte se quedó con la victoria, mientras que Juan de Dios Ávila finalizó en el tercer puesto. En Promo Damas, la monteriza Ingrid Maza fue la gran ganadora. Por su parte, en la especialidad E-bike, Luis Olea se adjudicó el primer lugar.

Las categorías Máster también contaron con presencia local: en Máster A2, Edgardo Wierna culminó séptimo; en Máster B2, Javier Ávila se quedó con el segundo puesto y David Barrera con el tercero; y en Máster C1, Oscar Aparicio se subieron a lo más alto del podio

El campeonato Top 5 continúa sumando emociones y los bikers monterizos ratifican su protagonismo en cada competencia, dejando en alto el nombre de la ciudad en las sendas del interior tucumano.