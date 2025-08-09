Femicidio en Tucumán: hallaron asesinada a una joven de 18 años

La provincia de Tucumán se encuentra conmocionada por el presunto femicidio de Yuliana Borges, una joven de 18 años que fue hallada sin vida este jueves en su vivienda del barrio Ampliación Olleros. Según confirmaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba golpes visibles y la principal línea de investigación apunta a un familiar cercano como posible autor.

El hallazgo ocurrió en horas de la tarde y, hasta el mediodía de este viernes, el cuerpo permanecía en la casa donde fue encontrado. Luego fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte.

El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad. Vecinos y allegados de Yuliana expresaron dolor, incredulidad y exigieron un pronto esclarecimiento. “No lo puedo creer”, repetían sus amigos más cercanos. En redes sociales, familiares despidieron a la joven con mensajes cargados de afecto: “Descansa en paz, Yuli hermosa. Te recordaré siempre con esa sonrisa luminosa”.

El contexto del hecho suma un dato relevante para la investigación: dos meses antes, la madre de Yuliana había denunciado a uno de sus hijos —hermano de la víctima— por presunto abuso sexual contra la joven. “¿Cuánto más tiene que pasar para que se haga justicia? La madre pidió ayuda hace dos meses y hoy está despidiendo a su hija en un cajón”, expresó con indignación una vecina.

Amigos describieron a Yuliana como “muy buena piba, súper simpática”, y pidieron públicamente que la Justicia avance sin dilaciones: “Justicia por Yuliana”.

Las autoridades judiciales trabajan para esclarecer el crimen, que ya está siendo investigado bajo la carátula de femicidio. El caso ha reavivado el reclamo por la aplicación efectiva de medidas de protección y la necesidad de respuestas rápidas ante denuncias de violencia y abuso.