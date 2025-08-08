Prisión preventiva para el acusado de un incendio en la Isla San José

“Fue sorprendido en flagrancia con un encendedor en la mano y en un predio rural donde las llamas podían propagarse a otras plantaciones hasta alcanzar la ruta 38”, sostuvo la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física de Monteros. La medida de coerción será por 10 días. Ya son tres los sujetos imputados por el Ministerio Fiscal.

Este viernes, 8 de agosto, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García, realizó una audiencia donde se formalizaron cargos a un hombre de 67 años, quien fuera aprehendido en flagrancia (al momento del hecho) el pasado miércoles en la localidad de Isla San José, departamento Monteros. Por instrucciones de la titular, el auxiliar de fiscal, Hugo Campos, lo acusó del delito de incendio. Luego de exponer las evidencias, entre ellas, la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), de la división de Delitos Rurales de Simoca y Bomberos, el representante del MPF pidió la prisión preventiva por 10 días. “Estamos frente a una conducta que refleja uno de los flagelos más persistentes y dañinos en nuestra querida provincia que es la quema indiscriminada de cañaverales con el cierto riesgo y concreto de generar estragos.

El acusado puso en peligro no solo la seguridad de las personas sino también de sus bienes. Fue sorprendido en flagrancia con un encendedor en la mano y en un predio rural donde las llamas podían propagarse a otras plantaciones hasta alcanzar la ruta 38. El riesgo era inmediato y real”, sostuvo Campos al fundamentar las características del hecho (ver abajo). “Estimamos que en libertad podría influir o amedrentar a potenciales testigos o imputados”, indicó sobre los riesgos procesales conforme a las evidencias que restan por producirse.

A continuación y una vez escuchada a la defensa técnica del imputado, el juez actuante pasó a un cuarto intermedio. Finalmente, el magistrado dispuso para el hombre la prisión preventiva por el plazo solicitado. Con el de hoy, ya son tres los sujetos (de 39, 44 y 67 años) imputados por estas prácticas por los hechos ocurridos en Sargento Moya, El Cortaderal e Isla San José.

“Peligro cierto y concreto”

El pasado miércoles 6 de agosto, siendo las 15:30 horas, el imputado se dirigió en una motocicleta Honda Storm hacia un inmueble ubicado a unos 100 metros de la ruta nacional nueva traza 38 y a unos 900 metros de la ruta provincial 325 en la localidad de Isla San José, departamento Monteros. “Una vez allí, utilizando un encendedor a gas inició de manera intencional un incendio de cañas de azúcar hachadas y de pastizales creando, de ese modo, un peligro cierto y concreto para la vida e integridad física de las personas que transitaban por dichas sendas viales al afectar la visibilidad en la ruta con el humo como así también generó con su accionar un riesgo cierto de daño a los terrenos linderos mediante el serio riesgo de propagación de las llamas siendo alertada la instrucción policial del incendio por ocasionales transeúntes, haciéndose presente y procediendo a su aprehensión”, manifestó el auxiliar Campos durante la formulación de cargos.

Línea para denuncias

En este marco, el Ministerio Fiscal de Tucumán insta a la sociedad a denunciar al teléfono 3813195131 la quema de pastizales y rastrojos que se producen a lo largo y ancho de la provincia.