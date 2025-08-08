Milei: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

El Presidente defendió sus vetos a leyes aprobadas en el Congreso, advirtió sobre el impacto fiscal de las medidas y anunció dos proyectos para blindar el equilibrio fiscal.

Milei dijo que las iniciativas parlamentarias implican un gasto del 2,5% del PBI y “llevan a la quiebra nacional”. Propuso prohibir el financiamiento del Tesoro con emisión y penalizar presupuestos con déficit.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió este jueves los vetos a leyes recientemente aprobadas en el Congreso y advirtió que las medidas impulsadas por el Poder Legislativo “ponen en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica del país”. El mandatario cargó contra las iniciativas que, según sus cálculos, implicarían un gasto extra del 2,5% del PBI, al que calificó como “insostenible” y “camino a la quiebra nacional”.

A lo largo de su discurso, Milei hizo un balance de gestión y sostuvo que, tras un año y medio de políticas orientadas al orden fiscal, monetario y cambiario, “la inflación se ha desplomado”, pasando de una tasa interanual del 300% al 25%. Aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza y que la indigencia bajó del 20,2% al 7,3%, con mejoras salariales en el sector privado desde abril del año pasado.

“Cerca de seis millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, hoy comen”, afirmó, aunque admitió que “no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo” y que el camino exige sacrificios.

El Presidente criticó a legisladores que impulsan medidas de gasto “sin respaldo” y remarcó que la Argentina, con “el peor historial de defaults de los últimos 100 años”, no tiene acceso al financiamiento internacional. Sostuvo que cualquier aumento del gasto debería financiarse con emisión monetaria o suba de impuestos, lo que provocaría inflación, pobreza y estallido social.

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. Y al Congreso le digo: si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, lanzó.

En ese marco, Milei anunció dos medidas centrales:

Instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, cerrando la posibilidad de solicitar préstamos al Banco Central. Proyecto de ley de responsabilidad fiscal para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit, que exigirá equilibrio o superávit y establecerá sanciones a legisladores y funcionarios que lo incumplan.

El mandatario también cuestionó leyes aprobadas por el Congreso como la reinstalación de la moratoria previsional, el aumento del salario docente y las pensiones por discapacidad, a las que calificó de “demagógicas” por no contar con financiamiento genuino. Desde su perspectiva, imprimir dinero para costear estas medidas destruye el valor de la moneda y perjudica especialmente a los sectores más vulnerables.

“La única manera de que los ingresos de los argentinos mejoren de forma sostenida es con crecimiento económico genuino, posible solo con orden fiscal y monetario”, sostuvo, diferenciando dos modelos de país: el que propone su gobierno, basado en el superávit y las reglas de mercado, y el del gasto financiado con deuda y emisión.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, Milei pidió a la ciudadanía elegir entre “la responsabilidad o el realismo mágico” y llamó a los legisladores a “estar a la altura”. Cerró citando a Virgilio y Ludwig von Mises: “Jamás cedamos frente al mal. Vamos a combatirlo con mucha más fuerza”, invocando la bendición de Dios y “las fuerzas del cielo”.