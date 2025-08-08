Javier Milei hablará por cadena nacional tras el rechazo del Congreso a sus decretos clave

El Gobierno busca sostener las medidas ya implementadas pese al revés parlamentario. El mensaje será emitido en un contexto de alta tensión institucional entre el Ejecutivo y el Congreso.

El presidente Javier Milei brindará esta noche un mensaje por cadena nacional, luego de que ambas cámaras del Congreso rechazaran decretos claves para el programa económico y de reforma del Gobierno. La intervención presidencial fue confirmada por el vocero Manuel Adorni, y se da en un contexto de creciente tensión institucional entre el Ejecutivo y el Parlamento. El mensaje será grabado a partir de las 18:00 en Casa Rosada.

En las últimas semanas, el Congreso rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desregulaba vastos sectores de la economía, y también repudió los DNU 302/2024 y 594/2024, que incluían recortes presupuestarios y transformaciones estructurales en el Estado.

A esto se sumó el rechazo, por mayoría, de cinco decretos delegados, entre ellos:

462/25 : modificaba organismos técnicos como el INTI y el INTA

: modificaba organismos técnicos como el y el 345/25 : buscaba disolver el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares

: buscaba disolver el y la 351/25 : transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos

: transformaba el 340/25 : desregulaba la Marina Mercante

: desregulaba la 461/25: proponía la disolución de Vialidad Nacional

Más temprano, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que, pese al revés legislativo, el Gobierno mantendrá las reformas impulsadas a través de los decretos, utilizando otras herramientas jurídicas como resoluciones, reglamentos o decisiones administrativas.

“La mayoría de las reformas ya produjeron efecto. No estamos hablando de intenciones, sino de realidades”, sostuvo Francos, y puso como ejemplo la reestructuración del INTA, al que acusó de tener "seis mil empleados y tres mil autos. Una cosa ridícula".

En cuanto al impacto económico, defendió el ajuste fiscal como “la base para alcanzar el superávit primario”, algo que —según dijo— fue logrado por primera vez en años. “Pasamos de un déficit de 15% del PBI a un superávit de 3,8% en 2024 y proyectamos 2,4% en 2025”, remarcó.

"El fin de la inflación" y críticas al Congreso

Francos también sostuvo que la ciudadanía comprende la relación entre superávit fiscal y caída de la inflación: “La gente empieza a ver que la inflación se termina. Eso es lo que el kirchnerismo no tolera”, afirmó.

Además, cuestionó a los diputados que votaron a favor de delegar facultades al Ejecutivo con la Ley Bases y luego rechazaron los decretos derivados. “Es una contradicción ilógica”, dijo.

Sobre el rol del Senado, señaló que el rechazo no anula automáticamente las reformas: “Por más que rechacen los decretos delegados, muchos de ellos ya están vigentes y las transformaciones ya fueron ejecutadas”.

Francos cerró con una crítica al rol histórico del peronismo: “Ellos gobernaron durante años con decretos delegados. Nosotros pedimos delegación por un año, cumplimos con el plazo, no pedimos prórroga y aún así nos rechazan lo que nos habilitaron a hacer”.

Finalmente, destacó el trabajo de Federico Sturzenegger en la simplificación administrativa y la desregulación económica: “Hizo más fácil el funcionamiento del Estado y facilitó la vida del empresario”.

Se espera que el mensaje del presidente Milei por cadena nacional apunte a reafirmar su programa de reformas, cuestionar el freno institucional que intenta imponer el Congreso y anunciar nuevas medidas para sostener el rumbo económico.