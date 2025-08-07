Monteros Vóley suma nuevo refuerzos para Liga de Voleibol Argentina

El equipo tucumano comienza la pretemporada entre fines de agosto y principios de septiembre. Renovaciones, regresos y caras nuevas para una temporada cargada

Monteros Vóley ya comienza a armar su estructura para lo que será su octava participación en la Liga de Voleibol Argentina (LVA), la máxima categoría del vóley nacional. Con la confirmación oficial de su presencia en la próxima temporada, el conjunto “Naranja” también afrontará dos competencias adicionales: la Copa ACLAV y la Supercopa ACLAV, por lo que el armado del plantel es clave.

El inicio de la pretemporada está previsto entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, bajo la conducción del entrenador Leonardo "Guerrero" Patti, quien continuará al frente del equipo junto al staff técnico que lo acompañó durante el último ciclo.

Hasta el momento, el club confirmó oficialmente cuatro jugadores para la nueva temporada, entre ellos dos renovaciones y dos incorporaciones de jerarquía:

Nahuel “Sicario” Rojas, el punta receptor que fue una de las figuras de la temporada pasada y que integró el seleccionado argentino en este 2025 continuará en el equipo. En el último torneo de Liga acumuló 266 puntos, con 19 aces, y fue clave en los partidos más exigentes del “Naranja”.

Matías Banda, el armador chileno ya defendió los colores de Monteros Vóley en la temporada 2019/2020, regresa al equipo para aportar experiencia y conducción en la red.

Juan Bucciarelli, opuesto bahiense, llega tras ser uno de los máximos anotadores de la LVA 2024 con 393 puntos y 34 aces, y se espera que sea un arma ofensiva fundamental para el equipo tucumano.

Federico Gómez, punta receptor proveniente del Associação de Jovens de Fonte do Bastardo de Portugal, reforzará la recepción y aportará experiencia internacional. El jugador fue campeón de liga con UPCN.

A estos nombres se suman los jugadores del club que continuarán formando parte de la estructura; Jeremías Sarmiento, José Augusto Díaz, Martino Moyano, Gonzalo Pereyra, Cristian Assaf y Samuel Ottino, todos con participación previa en LVA y torneos de desarrollo. Ignacio Lazarte y Máximo Mansilla, regresan al "Naranja. También estarán Patricio Alderetes, proveniente de Social Monteros, y los juveniles de la institución.

La dirigencia del club trabaja en cerrar más incorporaciones que serán anunciadas en los próximos días, mientras se ultiman los detalles del calendario de competencias y la logística de entrenamientos.