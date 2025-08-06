Quema de cañaverales: Otro aprehendido en Monteros

El Ministerio Fiscal a través del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) tomó intervención en dos focos de incendio sobre la ruta 38 (traza nueva). Ya son tres los detenidos por estas prácticas.

Continuando con las actuaciones que encomendara el Ministerio Público Fiscal a través de su titular Edmundo Jiménez, con el fin de evitar focos de incendios de pastizales y rastrojos, este miércoles por la tarde se tomó intervención sobre la ruta 38 (traza nueva).

De las tareas participaron personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bomberos y la división de Delitos Rurales de la policía. "Hubo dos focos de incendio uno en jurisdicción de Famaillá y el otro en jurisdicción de Monteros. En este último con un aprehendido quien fuera sorprendido infraganti con la quema de cañaveral", comentaron los investigadores. De esta manera, ya son tres los detenidos desde que comenzaron las actuaciones.

Línea de denuncias

Desde el Ministerio Público Fiscal se recuerda que existe la línea telefónica 3813195131, en la que la sociedad puede denunciar las quemas.