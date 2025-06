Estos fueron los temas que el gobernador consideró necesario tratar en el último día de la semana

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió esta mañana a diferentes temas que acontecieron en los últimos tiempos en la provincia, haciendo hincapié en la reactivación al llamado a licitación pública internacional para el acueducto de Vipos, la terna eléctrica El Bracho-Villa Quinteros una nueva reunión con los gremios estatales para una recomposición salarial, la intervención del gobierno en el municipio de Alberdi, los diversos frentes de obras públicas en materia de rutas y viviendas y la situación macroeconómica que vive el país y cómo repercute en Tucumán

Además se refirió a las políticas aplicadas en materia de seguridad y penitenciaria, la lucha contra el narcomenudeo y narcotráfico, la condena y encarcelación de la dos veces expresidenta donde exhortó a los gobernantes a garantizar la paz social y la seguridad jurídica, entre otros temas.

En una entrevista que concedió al programa televisivo Los Primeros que se emite por Canal 10 el titular del Poder Ejecutivo dejó los siguientes conceptos:

“Tenemos que cuidar la paz social. Podemos perder una obra, una cosecha, un punto de coparticipación pero un ser humano que se pierde nunca más se recupera y el daño que se hace con las guerras a la humanidad es irreparable”.

“Las cuentas están en orden, hay orden social, seguridad jurídico, respeto por la propiedad privada, recuperamos terrenos usurpados, llegamos al gobierno para poner orden sin excepción en Tucumán porque todos somos iguales ante la ley ya que se acabó la impunidad en Tucumán y por eso notamos avances en tan solo un año y ocho meses de gestión”.

“Algunas personas no escucharon el mensaje del gobernador en octubre del 2023 donde se produjo un cambio de 180 grados en el gobierno. Algunos escucharon y otros no. Seremos inflexibles en materia de narcotráfico y narcomenudeo y los que venden sustancias tóxicas como la cocaína y marihuana que envenenan y matan a nuestra gente no solo lo dijimos sino que lo venimos haciendo con resultados concretos con personas juzgadas que están en Benjamín Paz porque somos inflexibles un 100%”.

“Hoy nos estamos provisoriamente a administrar el municipio de Alberdi, realizar obras pendientes y después la población en 120 o 180 días tendrá la posibilidad de elegir de nuevo en el marco democrático mientras tanto colaboraremos en la gestión municipal”.

“Tenemos un mundo en guerra por lo que solicité que los edificios en Tucumán que estén vinculados directa o indirectamente con los lugares donde se desarrollan los conflictos reforzamos la seguridad con la colaboración de fuerzas federales”.

“Tucumán está dentro de la Argentina y estamos sintiendo los efectos negativos de las variables macro que viene intentando mejorar el gobierno nacional, como el estancamiento del consumo, que se reflejó en que la gente consume menos porque el poder adquisitivo no le está alcanzando ya que aun cobrando los sueldos no se llega a fin de mes”.

“Tucumán no es una provincia minera, petrolera, no tenemos regalías por ningún tipo de estas actividades, nos manejamos con nuestras económicas regionales, citrus, arándanos, caña de azúcar, palta, productores de granos y en ese sentido donde se caen las ventas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) coparticipable a las provincias por lo que estamos recaudando menos que en años anteriores y es donde los gobernantes tenemos que estar atentos”.

“El gobierno nacional puede hacer los ajustes que no podemos estar acuerdo pero tiene mucho más margen que las provincias. Aquí atendemos los servicios esenciales, como educación, salud, seguridad la atención social lo hacemos con el presupuesto provincial, la nación no se hace cargo en nada por eso tamaña responsabilidad tiene los 23 gobernadores”.

“El objetivo de la nación es mantener el déficit cero, equilibrio fiscal, bajar la inflación pero mucha gente no la ve en las góndolas porque vamos a los negocios pero hay productos que no están al alcance de la gente y ahí es donde prestamos los servicios esenciales”.

“La Nación no hace una obra de infraestructura en toda la provincia y no mantiene la de sus jurisdicciones por lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo con recursos provinciales o internacionales”.

“Cuando se administra con responsabilidad, planificiacion y defendemos los intereses de la provincias, tenemos problemas pero lo que se viene no es fácil y el gobierno nacional viene con los achiques eliminando impuestos coparticipables como el combustible y nos dejaron de mandar (el dinero para) el incentivo docente que representa un 15% en el sueldo de ellos nos hicimos cargo nosotros, como también la compensación del transporte y la conectividad con la docencia”.

“Hoy tenemos un equilibrio pero están bajando los recursos coparticipables nacionales, hay muchos municipios que le pide la nacional pagar el aguinaldo. Nostoros le pagamos a todos dentro del Acuerdo Fiscal y los que no están con adenda. Por eso hoy terminamos de pagar aguinaldo con recursos provinciales, salvo dos municipios que lo hacen con recursos propios”.

“Hay que ver donde asignamos recursos y tener dialogo con el gobierno nacional porque la Argentina la formamos todas la provincias y no es solo Ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires. A través del dialogo al gobierno nacional le debemos hacer entender que no se salva solo, sino a través de Nación y provincias”.

“Los libertarios no solucionaron los problemas de la Argentina, están dando indicios de mejorar lo macro economía pero no mejoraron el poder adquisitivo de la gente, se pagan menos intereses con la inflación pero no me vengan a decir que solucionaron los problemas de la Argentina”.

“Con esta transformación y cambio que se están produciendo a nivel mundial y la Argentina no está exenta tomamos algunas decisiones institucionales casi extremas como es intervenir un municipio por cuestiones de gestiones. Ahora está en manos de la justicia pero tratamos de llevarles tranquilidad a los vecinos que viven en Alberdi”.

“En este caso se relacionaba directa o indirectamente y se tenía que tomar decisiones y le agradezco la ratificación (de la intervención mediante una Ley) de la Legislatura porque es importante que parlamentarios del oficialismo como la oposición ayuden a combatir el narcotráfico y narcomenudeo”.

“En un año y ocho meses llevamos casi 300 detenidos y condenados por narcomenudeo, hemos incautado el 100% de drogas en lo que va del año de lo que hicimos el año pasado.

“A lo mejor se está incautando la droga que viene del norte argentino y la frontera tienen que trabajar en ese sentido actúa el operativo Lapacho cubriendo los 17 ingresos en la provincia, cubriendo todas las áreas pero falta mucho por hacer”.

“Las investigaciones nunca se terminan, los pescados (sic) más grandes que manejan volúmenes de droga no solo de Tucumán y Argentina están cayendo”.

“Nosotros vamos a colaborar con la justicia y el jefe y subjefe junto a la plana mayor de la Policia tiene el apoyo de este gobernador para desbaratar y aprehender a delincuentes y encarcelarlos en (la cárcel) de Benjamín Paz”

“Con respeto al acueducto de Vipos se realizó el proceso licitatorio que demorará 45 días en un acto que se realizó en Buenos Aires con la presencia del ministro de Economía (Daniel Abad) y proveerá agua a 400 mil tucumanos de la Capital hacia el norte y solucionar el problema de abastecimiento”.

“En este caso se cayó el financiamiento por eso llevamos las explicaciones (a Nación) de que era una obra vital para los tucumanos. El acueducto viejo provee hoy 2.000 metros cúbicos de agua, el nuevo proveerá 6000 metros cúbicos de agua con lo cual lo triplicamos y eliminaremos el faltante de agua en el Gran Tucumán”.

“Con estos fundamentos las autoridades nacionales nos comprendieron y ayudaron y hoy esta lanzada una nueva licitación, porque la empresa (anterior a la) que se le adjudicó estaba flojita de papeles (sic)”.

“Finalizamos 10 kilómetros del tramo de la ruta 307 Amaicha del Valle con Catamarca y todo fue con recursos propios y esta ruta estuvo abandonada hace más de 40 años. En septiembre tenemos el 100% de esta ruta renovada a nueva y será digna de poder transitar en nuestros valles calchaquíes”.

“Estamos hablando de un año y ocho meses de gobierno donde pavimentamos siete rutas más, como la 329 que conecta Monteagudo con Concepción que pedía a gritos (sic) que se la repare y estamos por terminar en 90 días”.

“A dónde vamos? Porqué caminos queremos llevar a la Argentina? Soy respetuoso de los resultados democráticos cuando te favorecen y con más razón cuando no. Tenemos un muy buen diálogo institucional, con una colaboración recíproca, porque hay obras que aporta la nacional como son los mejoramientos de caminos y rutas”.

“Se ven más policías en las calles porque estamos descomprimiendo en la policia, hicimos incorporaciones por una política de seguridad profundo, planificada con resultados donde fuimos la segunda provincia después de Rosario donde bajamos los homicidios. Aquí no hubo un operativo nacional, lo hicimos con la colaboración de las fuerzas federales con una política provincia, bajamos los delitos, homicidios donde el que más bajo fue en ocasión de robo”.

“La justicia ha sentenciado a nuestra presidenta del espacio político. No cuestionaré los fallos, se puede defender o buscar otra alternativa pero que se preserve la paz social en la Argentina, en una cuestión de estas características que es grave partiendo de la base que somos iguales ante la ley”.

“Los que se pusieron contentos con el fallo judicial deberían preocuparse porque si se rompe la paz social la responsabilidad directa son de los que gobernamos a nivel nacional y provincial. Hay que obrar con madures, la gente la pasa mal, no come, duerme en la calle, está siendo víctima de las drogas y no tienen un techo digno por lo que toda la clase política hay que ser prudente”.