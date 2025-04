Mañana martes habrá colecta de sangre en el Hospital Regional de Monteros

Este martes desde las 9:00 y hasta las 12:30 se recepcionará sangre de todas aquella personas que deseen donar. La colecta tendrá lugar en el hospital Regional "Gral. Lamadrid"

Para donar deberás tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener o no haber tenido enfermedades que se transmitan por la sangre (hepatitis, mal de chagas, etc) y no haberse realizado tatuajes, piercings o cirugías en un año. Si cumplis con todos estos requisitos ya estarás apto para donar.

Además, se abrirá un registro de donantes de médula ósea.

Recomendaciones antes de donar sangre