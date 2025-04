Los trabajadores estatales se preparan para un fin de semana extra largo

A medida que se acerca el Día del Trabajador, los argentinos no dejan de preguntar: ¿el viernes 2 de mayo será feriado? Con la esperanza de un fin de semana largo, muchos consultan el calendario oficial para confirmar si podrán descansar tras el Día del Trabajador.

Que pasa con el viernes 2 de mayo

Según el calendario oficial de 2025, el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos, lo que lo convierte en un día distinto a un feriado nacional.

Aunque no es obligatorio descansar, los empleadores tienen la facultad de decidir si el personal debe trabajar o no. A diferencia de los feriados, en los cuales el pago es el doble para quienes trabajan, los días no laborables no tienen esta obligación, salvo que el empleador lo estipule.

Extensión del fin de semana por el Día del Trabajador: Jueves y viernes festivos impulsan el turismo

El Gobierno nacional incluyó este día como parte de los “puentes turísticos”, lo que facilita la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo.

En conclusión, el jueves 1 de mayo será feriado por el Día del Trabajador, mientras que el viernes 2 será día no laborable con fines turísticos.

