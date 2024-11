 Distinguieron Miriam Lera, la docente de Amaicha del Valle que dicta clases por radio

La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó la Escuela Nº10 Claudia Vélez de Cano de Amaicha del Valle para entregar un reconocimiento a la docente Miriam Lera, quien fue seleccionada una de las seis finalistas del destacado premio “Docentes que inspiran”, entre más de 2.100 postulantes y un jurado compuesto por seis reconocidas ONG educativas de la Argentina. Esta es la cuarta edición del galardón que otorgan Zurich Argentina y Clarín, en reconocimiento a las historias de docentes excepcionales, que dejan una huella en sus estudiantes y en la comunidad.

Acompañaron a la titular de la cartera educativa, el director de Educación Primaria, Carlos Díaz; y la supervisora de la Zona 5, María Carolina Soria; y fueron recibidos por el director de la institución, Juan Carlos Ale; la vicedirectora, Roxana Molina, docentes, alumnos y familias.

Miriam Lera fue destacada, ya que durante la pandemia implementó con éxito la enseñanza por radio en la comunidad indígena de Amaicha del Valle, logrando involucrar a niños y familias en el proceso educativo y fomentando el orgullo comunitario. Fuera del aula, integra actividades que conectan a sus estudiantes con la comunidad, colaborando con diversos actores locales. Su legado se manifiesta en el éxito de sus antiguos alumnos, quienes han conseguido completar estudios universitarios en diversas disciplinas, como medicina y derecho.

Montaldo dijo al respecto, “No podía faltar el Ministerio para hacer una distinción a la docente Miriam Lera, que es una docente que inspira porque motiva a otros. Creo que el 16 de diciembre se va a definir, pero ya para nosotros es importante que la hayan elegido entre las seis finalistas. Ella nos muestra lo que es la vocación docente y el compromiso con los demás para darle todas las herramientas para que puedan crecer en la vida, así que eso queremos destacar, porque nos motiva a todos los docentes a seguir trabajando en forma creativa y con un compromiso social importante”.

Luego, Miriam Mariel Lera, comentó: “Llevo 28 años de docencia y siempre trabajando aquí en esta zona, lo que ha sido Los Zazos, Quilmes, Amaicha. Hoy la verdad que hemos tenido la grata visita de la ministra de Educación junto a su equipo y para nosotros ha sido una gran alegría. Quizás no esté asimilando todo lo que me está pasando, no lo puedo comprender, pero ha permitido que Amaicha, este pedacito de tierra tucumana donde vivo, he nacido, crecido y estoy trabajando gracias a Dios y a la Pachamama, esté participando de este concurso”.

Además, la educadora agregó: “Soy docente gracias a mis papás que me han marcado este camino, con muchos sacrificios, pero me han logrado dar esta herencia que es este título de ser maestra de grado que lo llevo con gran orgullo, donde he aprendido de todos los directores. Recuerdo en estos momentos a la señorita Luisa, el profesor Juan Condorí, el director Carrizo, que han inspirado en mí muchas cosas y que quizás eso es lo que estoy transmitiendo en este día. Ser maestro no es venir, dar las clases y te vuelves a tu casa, sino también está el compromiso con toda una comunidad, un compromiso con tus alumnos”.

El director Juan Carlos Ale, sostuvo: “Fue una jornada muy emotiva para agasajar a nuestra maestra que ha trabajado en la pandemia en un proyecto muy innovador a través de la radio escolar, haciendo un esfuerzo exhaustivo de lunes a viernes para que los chicos tengan unas trayectorias escolares exitosas a sabiendas de todas las dificultades que nos provocó esta pandemia y tratando de sortear a través de la radio escolar y el teléfono móvil para dar las clases en forma virtual”.

Por último, la supervisora María Carolina Soria, dijo: “Todos estamos muy orgullosos de ella, ya que es un proyecto que inspira, puesto que en una época donde nosotros pensábamos que no se podía enseñar, ella puso su impronta y realmente nos demostró, que sí se puede ayudar a través de estos proyectos innovadores, ingeniando nuevas estrategias para poder llegar y no cortar las trayectorias escolares de nuestros alumnos y generar esos vínculos no tan solo con los niños, sino también con la familia”.