Javier Milei tras la sesión que dejó firme su veto: “Se les puso un freno a los degenerados fiscales”

Después de que Diputados haya dejado firme su veto a la reforma jubilatoria, Javier Milei envió un mensaje en tono triunfalista: “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, escribió en su cuenta de la red social X.

Y luego siguió: “Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirles a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es INNEGOCIABLE”. Finalmente cerró con su característico “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Para Milei, uno de los pilares fundamentales de su gestión es el control estricto del gasto público y el mantenimiento de un superávit fiscal que permita estabilizar la economía, reducir la inflación y generar condiciones para el crecimiento sostenible.

En esta línea, el mandatario repitió varias veces que el déficit fiscal es una de las causas principales de la crisis económica que afectó a la Argentina durante décadas. Por eso, no sorprende que, en su mensaje, Milei haya sido categórico al afirmar que el “déficit cero es innegociable”, dejando claro que no está dispuesto a ceder en este punto.

Desde la cuenta de La Oficina del Presidente, también destacaron “la labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas. Este miércoles, la Honorable Cámara de Diputados debatió y votó el primer veto presidencial de Javier Milei, cuyo objetivo era evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato”.



“Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación; cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para las futuras generaciones. La inflación es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados”, detalla el comunicado.

Con el apoyo clave de un sector de la UCR, el oficialismo en Diputados logró dejar firme el veto de Milei a la reforma jubilatoria que para el Presidente “significaba pan para hoy y hambre para mañana”. “Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este Presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, cerró