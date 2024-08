Amenazas de los empresarios: “Si no hay aumento en la tarifa, no habrá más servicio de colectivos“

Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), advirtió este mediodía que la falta de un aumento en las tarifas de transporte podría llevar a la paralización del servicio de ómnibus.

En declaraciones a la prensa, el empresario señaló que, durante la última reunión con la intendenta Rossana Chahla, se había acordado un aumento en el costo del transporte, debido a la tarifa "irrisoria" que actualmente se paga por cada alumno transportado. Sin embargo, Berretta se mostró desconcertado por las declaraciones públicas de la jefa municipal, que contradecían este acuerdo.

"No sabemos las razones por las cuales cambió de opinión. Lo que puedo decir es que, si no se realiza un ajuste en las tarifas, simplemente no podremos seguir prestando el servicio", afirmó.

Berretta también subrayó que el actual sistema de transporte no puede sostenerse a base de endeudamiento constante. Agregó que cualquier aumento tarifario que se apruebe es crucial para poder enfrentar los costos operativos y evitar una suspensión del servicio. "El transporte en San Miguel de Tucumán se enfrenta a una situación insostenible. Si no se aprueba el aumento, las 14 líneas urbanas que operan en la ciudad dejarán de circular", advirtió.