Avanza la recuperación del puente sobre el río Santa María y de la Ruta 307

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recorrió esta mañana las obras de reconstrucción del puente sobre el Río Santa María y la repavimentación de la Ruta 307, que une Amaicha del Valle y Colalao del Valle. Los trabajos los lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El Gobernador contextualizó: "es de conocimiento público, que las crecientes pasadas se llevaron el primer tramo, con lo cual el puente quedó intransitable y hubo que, en algunos casos, hacer pasos alternativos y, en otro caso, dar la vuelta, que son varios kilómetros de más que tenía que hacer la gente".

Y afirmó: "Hoy, el Gobierno de la Provincia, pese a las dificultades financieras y económicas, estamos empezando una segunda etapa de gobierno que tiene que ver con empezar a reactivar la obra pública y, en ese sentido, le hemos dado prioridad a los Valles Calchaquíes".

En ese sentido, Jaldo mencionó la reparación a nuevo del tramo del puente Santa María para que quede transitable y reparado totalmente. "También se le hizo una revisación técnica a todos los pilotes, para ver si es que no teníamos problemas en otros lugares. Es decir que también se están haciendo defensas con piedras embolsadas en tela, de tal manera que el río, aún creciendo, no cause los daños que han causado las crecientes pasadas", informó.

Acompañaron al Gobernador, el diputado, Agustín Fernández; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti; el ministro del interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; el administrador de Dirección Provincial de Vialidad, Marcelo Nazur; el secretario de Obras Públicas, Juan Luis Pérez; el Intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el delegado comunal de Amaicha del Valle, Paul Caillou y el delegado de Colalao del Valle, Gerardo Morales.