Inauguran el Instituto de Enseñanza Superior Penitenciario “Nuestra Señora del Carmen”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles la inauguración del Instituto de Enseñanza Superior Penitenciario “Nuestra Señora del Carmen” del Servicio Penitenciario de Tucumán. Este nuevo espacio académico tiene como objetivo la formación de nuevos oficiales y agentes penitenciarios, así como la capacitación continua del personal en servicio.

Durante la ceremonia, se realizó también la imposición de insignias por ascenso a 644 oficiales y suboficiales del servicio penitenciario provincial.

"Hoy no solo se crea el Instituto, sino que también tiene casa propia, donde quienes van a trabajar en el servicio penitenciario en la provincia, van a ingresar, se van a capacitar, se van a profesionalizar y van a prestar servicio en diferentes establecimientos carcelarios de Tucumán", sostuvo Jaldo que estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo.

El Gobernador también subrayó la importancia de una política penitenciaria integral para la seguridad: "No se puede hablar de seguridad si no se tiene también incluida una política penitenciaria". Y remarcó: "En Tucumán y en la mayoría de las provincias argentinas, las cárceles federales están saturadas, y tenemos que utilizar comisarías para albergar a todas aquellas personas que son condenadas por el Poder Judicial. Por no tener una política carcelaria que acompañe o que incluya una política de seguridad, hoy estamos viviendo los momentos que estamos viviendo".

Con relación a los esfuerzos realizados en su gestión, Jaldo agregó: "Hemos cambiado el código procesal penal, hemos reforzado a la Policía de Tucumán, tanto en personal como en equipamiento. Si bien no hay duda de que tenemos muchos más detenidos todos los días, eso fue acompañado con una política carcelaria, creando infraestructura para poder albergar a las personas que incumplen con la ley. La justicia los condena y los tenemos que tener en custodia".

En ese sentido, el Primer Mandatario también mencionó los avances en infraestructura penitenciaria: "Por primera vez se está aplicando una política carcelaria, motivo por el cual ya estamos muy cerca de habilitar cuatro pabellones de Benjamín Paz, con lo cual estamos hablando de 600, 700 plazas. También antes de fin de año se habilitará la alcaidía de Delfín Gallo con otras 250 plazas. Es decir, que a fin de año vamos a empezar a trasladar entre 800 y 900 personas, tanto a Benjamín Paz como a Delfín Gallo".



Sobre la imposición de insignias, Jaldo resaltó: "Estamos dando los ascensos a estos hombres y mujeres que se vienen esforzando y sacrificando porque tienen que custodiar a las personas detenidas en lugares que no están ediliciamente preparados para eso como son las comisarías y tienen que hacer el doble esfuerzo". Y concluyó: "Cuando ya tengamos habilitado Benjamín Paz, habilitado Delfín Gallo, y habilitada la alcaidía de Las Talitas, estaríamos incrementando y agregando en la provincia de Tucumán más de 1300 plazas en general".

Acompañando al gobernador estuvieron el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y los legisladores Hugo Ledesma, Mario Leito y Gerónimo Vargas Aignasse. También estuvieron presentes el Jefe de policía de Tucumán, Joaquín Girvau Olleta, y el subjefe de policía, Roque Yñigo.

A su turno, Acevedo remarcó que en Tucumán “hay una política en materia de seguridad seria, una política de Estado implementada por el Gobernador, con nuestro acompañamiento desde la Legislatura”.

En esa línea, el Vicegobernador mencionó el equipamiento con chalecos balísticos realizado el pasado martes, además de motos y también de camionetas semanas anteriores. “Hoy se termina con un círculo perfecto donde nosotros decimos que ya el Instituto Penitenciario tiene su propio establecimiento para instruir, capacitar, no tan solo a quienes se van a incorporar a la fuerza, sino para capacitar a los ya preexistentes”, dijo.

El ministro de Seguridad agradeció a su par de Educación por ceder la escuela para la formación del servicio penitenciario. “Aquí vamos a seguir trabajando fuertemente para que el instituto tenga altos estándares de educación para el personal policial, ya que es necesario cumplir con leyes nacionales e internacionales y buscar la readaptación de las personas que cometen un delito”.

Y continuó: “Se ha creado una institución que no existía, una institución importante para todos los tucumanos y una institución muy importante para la formación de los oficiales suboficiales de la del servicio del servicio penitenciario”.

“Esto demuestra que hay una política del gobernador Osvaldo Jaldo, una política segura y completa en cuanto a lo que es la política de seguridad, es decir, abarcando cada uno de los puntos de la misma”, cerró.

Finalmente, Montaldo contó: “Aquí funcionaba antes la escuela técnica y hemos construido al frente una nueva escuela y los alumnos se han trasladado para allí. Entonces hemos cedido en comodato este predio para que funcione esta nueva tecnicatura”.

Y concluyó: “Celebro esta formación que los va a ayudar para acompañar a quienes están cumpliendo una condena”.