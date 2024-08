Le robaron un IPhone en plena plaza Bernabé Aráoz

Una joven de Monteros sufrió el robo de su teléfono celular en plena plaza Bernabé Aráoz durante la tarde del jueves.

En dialogo con MONTERIZOS, Karen indicó que se encontraba sentada en un banco de la diagonal que da a calles Rivadavia y Lamadrid, cuando se levantó y caminó. "Hice dos pasos hacía la fuente y pensé que al teléfono lo tenía en la mochila, y cuando me di vuelta ya no estaba", explicó.

"Había una pareja que estaba al lado mío, me dijeron que justo habían pasado muchos adolescentes por el lugar y que podrían haberlo levanto". "Cuando llamé al número, me atendió una voz de un adolescente de aproximadamente 15 años", dijo.

"Al atender es como que tuvo la iniciativa de devolver porqué me quiso dar la dirección, solo logré escuchar Sarmiento y se cortó". Luego Karen, la víctima del robo, agregó; "Llamé nuevamente unas cinco veces y luego de eso me atendió una persona mayor pidiendo recompensa por el aparato, no me dejó hablar mucho y cortó".

Karen precisó que el teléfono tenía una funda gris y un fondo de pantalla con un una foto de un caniche blanco. "Otro detalle que tiene es que la hora aparece en color celeste".

Para aportar datos al respecto, se pueden comunicar al 3863573186. Se ofrece recompensa.