Brutal celebración del Día del Amigo en Aguilares: un mujer fue atacada a botellazos

Un brutal hecho sucedió Aguilares cuando se desató una batalla campal a la salida de un boliche en plena celebración por el día del amigo. Una joven de 19 años terminó con todo el rostro cortado y siete puntos tras una agresión de otras mujeres.

Esta mañana, la joven, Nadia Muñoz, relató lo sucedido para Noticias del Interior, de Carlos Rosznercki: "Todo comenzó cuando fuí al baño y nos chocamos, ahí discutimos y los de seguridad nos sacaron del lugar. Cuando yo estaba esperando a mi hermano, ella vino con su amiga y me empezaron a pegar, eran chicas de cerca de 30 años".

"Momentos después se fueron y yo me junté con mi hermano. Unas amigas me avisaron que me estaban esperando para pegarme con una botella en la esquina. Cuando nos estabamos yendo, nos empezaron a correr y lanzarnos cosas a mi y a mi hermano. Fue ahí donde me atacaron en la cara con una botella".

"La policía estaba en otro tema porque le habían roto el auto a otro chico, recién aparecieron cuando me estaba desangrando en el piso.", reveló la joven.

La madre de la víctima la acompañó para ratificar la denuncia en la comisaría de Aguilares. "Mi hija casi pierde la vida. Mi hermano y mi hijo también recibieron botellazos en la cabeza", aseguró. La familia es oriunda de Concepción y los más jóvenes habían ido a pasar la noche al boliche Mr James de Aguilares.

"Nosotros averigüamos quiénes son y nos avisaron que es gente que anda robando, ya tiene antecedentes de violencia y otras denuncias. Ella y toda su familia. Además abandonó a sus hijos", finalizó la madre.