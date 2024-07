La mujer de Di María, reveló que Ángel podría jugar nuevamente con Argentina ¿Dónde y Cuándo?

En el Hard Rock Stadium de Miami, la final entre la Selección Argentina y Colombia no representó solamente la cuarta consagración del conjunto de Lionel Scaloni, sino también el último partido de Ángel Di María con la camiseta Albiceleste. Después de 145 partidos, una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima, el Fideo dijo adiós. Sin embargo, Jorgelina Cardoso, esposa del ídolo, reveló detalles sobre una posible despedida en septiembre, en el encuentro vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Escuché que querían hacerle el partido despedida acá. No sé exactamente si va a ser así, pero la idea es buenísima. Se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me encanta la idea y a él también. Si eso se arma, él va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merece", afirmó Cardoso en diálogo con Radio La Red, subrayando el apoyo y el cariño que el jugador ha recibido a lo largo de su carrera.

La decisión de Di María de retirarse fue precedida por momentos de reflexión y consultas con sus compañeros de equipo. "Cuando ganamos la Copa del Mundo, él dijo 'hasta acá'. Ahí fueron sus compañeros y le dijeron 'no, ahora hay que disfrutar'. Por eso se quedó hasta la Copa América y ahí ya había dicho que era hasta la Copa América. Yo no quiero que se retire nunca", compartió Jorgelina, destacando la influencia positiva de sus compañeros.

Entre otras cosas, Jorgelina bromeó sobre su participación en el grupo de las esposas de los jugadores de la Selección, recalcando que, una vez que el Fideo deje la Scaloneta, debería salir. “Me tendría que ir del grupo de mujeres de la selección. Estoy desde el 2009, así que estoy en un montón de grupos, pero me tengo que ir. Queda mal que me quede”, comentó.

En medio de la celebración, Di María reveló detalles de una conversación con Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección. "(Scaloni) Me dijo: '¿Uno más?'... Para la gente, para la ovación, y le dije lo que dije recién: le gané a Brasil en el Maracaná, gané todo. El bicampeonato acá. Creo que era la mejor forma como se terminó dando", reflexionó el Fideo. Y agregó: "Creo que es imposible superar esto".

Mientras tanto, la AFA continúa trabajando en los detalles para hacer de este evento una ocasión memorable y un tributo adecuado a la trayectoria de Ángel Di María con la Albiceleste. ¿Con él adentro de la cancha? Por lo pronto, no está confirmado. Una de las posibilidades que se estuvo barajando es que Di María salga como capitán al Estadio Monumental y que sea reemplazado a los 11 minutos, por su mítica camiseta. ¿Se dará? (Olé)