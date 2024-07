Jaldo recibió a la comisión de Salud y Acción Social de Diputados

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta mañana a la comisión de Salud y Acción Social de Diputados de la Nación, presidida por el parlamentario Pablo Yedlin. La reunión forma parte de una serie de actividades que desplegarán los congresales en la semana del Día de la Independencia. Luego los congresales realizaron una sesión informativa en la Legislatura.

También formaron parte del convite con el Mandatario tucumano los diputados del Bloque Independencia Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, su par de Fuerza Republicana, Gerardo Huesen, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. También estuvo el presidente del directorio del Sanatorio 9 de Julio, Carlos Pesa.

"Esto también es parte de la agenda de la semana del 9 de julio que estamos viviendo. Celebramos la decisión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de salir a reunirse en el interior del país", remarcó el Gobernador y mencionó la presencia de todos los espacios políticos que integran el Congreso en la Comisión de Salud, de los representantes de la salud privada en Tucumán y la presencia del ministro de Salud provincial.

En esa linea, Jaldo explicó: "La salud para las personas es una sola. Y hoy, con agrado, hemos visto representados quienes trabajan en la salud pública y en la salud privada, que son quienes integran en diferentes instituciones tanto sanitarias a nivel nacional como a nivel provincial", expresó.

"A pesar de las dificultades, están pasando cosas buenas en Argentina. Quienes hemos sido elegidos por la voluntad popular, tanto en cargos ejecutivos como legislativos, empezamos a estar a la altura de la circunstancia. Y esto es lo que quiere la gente, que se tengan en cuenta las provincias y que se trabaje con un sentido federal en todas las áreas del gobierno", cerró.

El diputado Yedlin hizo hincapié en la “grave situación que vive el sector privado de salud”, uno de los temas que dialogaron con Jaldo.

“Es una responsabilidad no solo comercial, sino industrial, empleo y también sanitaria. Argentina no se puede sostener hoy en materia de salud sin el sector privado”.

Por este y otros puntos hoy sesionó la comisión de Salud en la sede parlamentaria tucumana. Es una facultad que tenemos, está prevista en el reglamento y fuimos autorizados por el presidente del cuerpo (Martín Menem)”, aclaró Yedlin.

Insumos

En ese sentido indicó que en el plenario “escucharemos la visión de todos para seguir avanzando con este tema en esta semana de la Independencia de la Argentina, tan cara para nuestros sentimiento”.

Por otra parte, el presidente de la comisión aclaró que “no hay faltantes de insumos médicos sino que los valores de precios están complicados” y que estos “se encarecen mucho más que el ritmo inflacionario”, explicó.

“Los ingresos y posibilidades de pago no crecen en el mismo sentido y la salud es un derecho y hay que garantizarlo” y sentenció: “Es una pelea ya que el sector público tiene insumos y el sector privado no lo puede pagar en estos valores y así el país no puede estabilizarse”.

Pacto

Siempre es bueno que se dialogue y que se ponga de acuerdo, es un pacto de adhesión, cerrado que los gobernadores pueden firmarlo o no pero no hubo discusión”, opinó pero dejó en claro que “más allá de las diferencias y el pacto la comisión de salud demuestra que discutimos lo que le preoucpa a la gente que es la salud publica y privada y es un paso importante”.

Necesidades

"Empresarios del área de la salud planteraon las dificultades que están atravesando, escuchamos las necesidades y vamos a trabajar en un proyecto muy importante en el Congreso", contó la diputada Medina.

En ese sentido puntualizó que "hoy habrá una jornada extensa de trabajo en materia sanitaria" y agradeció al gobernador Jaldo "este gesto tan imporante de recibirnos en este momento que es valioso para los tucumanos".

El camino

Por ultimo Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy y vicepresidente de la Comisión de Salud, expresó: “la verdad que el Gobierno Nacional tiene puesto en agenda el sistema sanitario, tanto público como privado. Sistemas que han sufrido los embates durante veinticinco años de emergencia sanitaria nacional, deja de ser emergencia y pasa a ser un problema crónico de la salud argentina. Entonces este Gobierno ha tomado la decisión de tomar el toro por las astas y empezar a trabajar soluciones definitivas al sistema sanitario nacional”.

En ese marco, expresó que el proyecto de ley posibilitó consensos: “va a llevar un tiempo la implementación, pero entendemos que es el camino que nosotros proponemos de la Libertad de Avanza, de reducir impuestos, empezar a tratar de sacarle la pata encima al contribuyente, al empresario y al trabajador. En ese sentido, creo que tenemos que avanzar legislativamente para destrabar la cuestión comercial, en este caso particular, de las empresas de salud privada”.

Uno solo

“El presente de la salud pública y privada, tenemos que entender todos que el sistema sanitario es uno solo. Hoy está prácticamente en la ruina, nosotros más allá de tantos años de populismo y de ciertas medidas que han ido golpeando en los cimientos de la salud, hemos tenido unas pandemias que han sido terribles, han sido manejadas de formas que por ahí nosotros no coincidimos y eso ha traído un deterioro ya terminal de la salud, por lo cual nos tenemos que poner a trabajar seriamente y fuertemente en fortalecer el sistema. La salud una vez que se cierra una clínica, se cierra un hospital, se emigra un médico, realmente es muy difícil volver a abrirlo o volver a conseguir el capital humano”, comentó.

“Primero que nada tenemos que establecer y normalizar la economía, la macroeconomía, porque de nada sirve subir los sueldos hoy y que después la economía y la inflación te lleven puesto. La Secretaría de Salud está haciendo lo que puede con los pocos recursos que tiene el Estado Nacional. Una vez que la economía se encuentre normalizada, creo que los pasos y los cambios se van a ver mucho más rápido”, concluyó.

Actividades

El programa tiene previsto que tras la sesión, los integrantes de la Comisión visiten el sanatorio 9 de Julio, y el hospital Néstor Kirchner, además de la Casa Histórica.

Finalmente la intendente Chalha ofrecerá una recepción a los legisladores nacionales en la Casa del Museo de la Ciudad.

Entre las diputadas y diputados estuvieron la vicepresidenta María Luisa Montoto (Santiago del Estero); German Martínez (vocal y pte. del bloque Unión por la Patria); Daniel Gollán (Buenos Aires); Andrea Freites (Tierra del Fuego); Estela Mary Neder (Santiago del Estero); Roció Bonacci (Santa Fe) , María Cecilia Ibañez (Córdoba) y el secretario parlamentario de a Cámara Baja, Tomás Figueroa.

Asistirán empresarios y representantes del sector de la Salud, entre otros, Hugo Magonza, flamante presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).