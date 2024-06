Caos en los bancos Nación y Macro, después del fin de semana largo

La semana pasada la actividad bancaria fue solo de dos días. Esto se debió a los feriados del lunes 17 y luego, del 20 de junio, más el feriado puente del viernes 21.

Hoy lunes, los monterizos se dirigieron desde temprano a los cajeros para poder extraer dinero y realizar actividades vinculantes a las entidades. Las filas vuelven a ser largas "y eternas".

"Hace una hora que espero, la fila no avanza. Solo espero que cuando llegue todavía haya plata" indicó Ramona Sosa, que vino desde una de las comunas del sur,en la mañana temprano. Por su parte, otro vecino expresó al portal que "esto no es solo por el fin de semana largo, si hubieran cargado dinero durante el finde semana, que corresponde que lo hagan, no pasaría esto".

Pasado el mediodía, la fila no se reducen por calle Belgrano, la misma inicia en la puerta del cajero y se extiende hasta calle Rivadavia. Lo mismo ocurre en los cajeros de Banco Macro.