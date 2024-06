Vecinos de Arcadia recurren a los Bomberos Voluntarios para poder acceder al agua potable

Los vecinos de Arcadia exigen la pronta solución a la falta de agua potable en la zona del B° Fátima. Desde el sábado pasado, el servició quedó suspendido y hasta el momento no han tenido explicación alguna por parte de los funcionarios comunales.

Además, vecinos de Belicha también informaron la escases del suministro, y en Gastona también. En este último, el servicio regresó pero con muy baja presión

Los vecinos han tenido que recurrir a los bomberos de Concepción para obtener ayuda, y han gestionado donaciones de combustible para que puedan seguir asistiéndolos. Sin embargo, exigen una solución definitiva por parte de las autoridades.

El problema se agrava por la falta de respuesta del delegado, quien no ha dado la cara ante la crisis. Los vecinos denuncian que esta no es la primera vez que ocurre, y que hace menos de un mes tuvieron un problema similar debido a la supuesta rotura de una bomba de agua nueva.