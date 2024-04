Quejas de usuarios del TESA por nuevas medidas que perjudican a los pasajeros

Quiénes viajan a diario de Monteros a algún otro punto de la provincia, suelen aprovechar y sacar anticipados, lo cual viene aparejado con un descuento.

Los boletos tienen una duración de un mes para hacer uso de los mismos. En el caso de la empresa de transporte público Tesa se puede sacar en cualquier momento del mes, día desde el cual corre la vigencia mensual. Sin embargo, una posibilidad que atesoraban los pasajeros que optaban mes a mes por viajar en las unidades de dicha empresa, es que a pesar del vencimiento de un pasaje, tanto los choferes como en boletería se aceptaban hasta, por ejemplo, el término de mes o hasta la primera semana del mes siguiente, considerando el cobro de salarios y la posibilidad de comprar nuevos abonos. Un acto de humanidad, en tiempos que corren y que sus clientes agradecían, considerando lo que cuesta hoy viajar, en términos económicos para el sueldo de los trabajadores.

En el mes de febrero, con la novedad de que se vendría un fuerte aumento del pasaje para los primeros días de marzo, algunos usuarios preocupados por esto, aprovecharon de sacar el anticipado en el Tesa, para ganarle de alguna manera por un mes a la suba. La sorpresa por entonces fue cuando algunos choferes no aceptaban dichos pasajes, con el argumento de que ya había subido el valor.

MONTERIZOS consultó al respecto a los trabajadores de diferentes horarios en boletería, quienes negaron que sea una medida dispuesta por la empresa y que era necesario que los pasajeros denunciarán dichos hechos. Y por entonces dieron tranquilidad a los usuarios indicando que se seguirían aceptando boletos vencidos, mientras no hubiera: vencimiento y cambios en los valores de los pasajes.

Desde entonces y hasta el 27 de abril los clientes fieles a la empresa, siguieron sacando anticipados y podían dar uso a los dos o tres pasajes que quedaban por fuera del vencimiento. El día domingo la situación cambió: desde la boletería en la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, advirtieron a los pasajeros que los boletos vencidos quedaban efectivamente sin posibilidad de uso. Una usuaria, recordó lo que se había indicado en febrero, ante lo cual el empleado de boletería reconoció, sin embargo acotó que era la nueva política de la empresa, avalada telefónicamente por el gerente.

MONTERIZOS consultó a algunos usuarios al respecto, quienes se vieron sorprendidos por la disposición:

🧑🏽‍🏫 "Es raro que a los docentes nos queden pasajes anticipados, pero de pronto hay un feriado, un paro, cosas que ocurrieron en este mes y quedó un ida y vuelta. Si ya están pagados, entendíamos que por eso lo recibían, a pesar de la fecha de vencimiento, que tampoco es de tres meses. El precio es un abuso, pero que reciban a pesar de estar un par de días fuera de la fecha, compensaba un poquito".

👷🏻‍♂️ "Viajo tres veces a la semana, me convenía sacar el anticipado, además iba sentado, aunque ir de Monteros a San Miguel ya venía resultado complicado, porque hay horarios que ya no pasan y se juntan con el siguiente. Para mí, lo que quieren es que se saque día a día y no el anticipado que viene con descuento".

👦🏽" Yo entiendo que ya está vencido, pero por ahí en el lío que uno tiene en la cabeza de mil cosas, no te das cuenta. Y era re piola que el chofer lo acepte. Ahora quedo clavado con 3 boletos, creo. Y encima a mí me pagan después del 10".