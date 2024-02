Tucumán pagará el incentivo docente

Las medidas de ajuste que viene tomando la Nación en busca del déficit cero repercute en las provincias y pone en aprietos a los mandatarios. Luego de que fracasara el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, el presidente Javier Milei tomó una serie de determinaciones que fueron interpretadas por algunos sectores como una suerte de “revancha” contra los gobernadores por no apoyar la norma en la votación por artículos.

Uno de los últimos recortes que genera dolores de cabeza a las administraciones locales y preocupación y malestar en la comunidad educativa es la no continuidad del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un beneficio que se creó por ley nacional (N°25.053) en 1998 y que representa alrededor del 12% del salario de los maestros (unos $50.000 de bolsillo).

Hay provincias como Formosa, Misiones y Chubut que garantizaron el pago del Fonid a pesar de los recortes de la Casa Rosada. Y en idéntico sentido se expresó ayer el gobernador Osvaldo Jaldo, quien aseguró que Tucumán pagará el incentivo. “Eso no se discute; el incentivo docente se paga”, expresó el mandatario a LA GACETA.

Jaldo aclaró que se está trabajando respecto al origen de los fondos que representan unos $1.200 millones mensuales, sin contemplar los costos por las capacitaciones. “No claudicamos en nuestro diálogo con el Gobierno nacional, pero también debemos y tenemos que prever medidas alternativas si no llegan los recursos o si se demoran. El docente va a percibir (el incentivo) y la Provincia no va a claudicar en el diálogo para que los recursos lleguen. En el mientras tanto, la Provincia debe ver diferentes medidas alternas para que eso ingrese a los docente”, desarrolló.

El titular del Poder Ejecutivo, no obstante, advirtió que la Provincia se encuentra en plena discusión de paritarias salariales, por lo que hay muchas cuestiones por conversar. En ese sentido, indicó que la garantía de la continuidad del pago del incentivo docente formará parte de las negociaciones paritarias que se están desarrollando. “Estos recursos no se van a dejar de pagar porque no lleguen de la Nación, pero están dentro de las paritarias que se están conversando”, expresó Jaldo en su retorno de Salta, donde compartió actos oficiales con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

Medidas provinciales

La semana pasada, Milei tomó la decisión de no darle continuidad al beneficio docente. Argumenta que el pago de los sueldos es responsabilidad exclusiva de las provincias. Los mandatarios levantaron su voz en rechazo, pero algunos se anticiparon y garantizaron los desembolsos.

El gobernador formoseño Gildo Insfrán que con el pago de haberes de febrero se abonará una suba salarial del 25%, y que su administración se hará cargo del pago del Fonid “ante la decisión unilateral y arbitraria del gobierno nacional de eliminar las transferencias a las provincias”. “Decidimos afrontar excepcionalmente el pago con fondos del Tesoro Provincial para este período”, indicó. En idéntico sentido se expresó el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua.

En Chubut, en tanto, el gobernador Ignacio Torres se reunió con referentes de los distintos gremios educativos y garantizó la compensación de dicho fondo a través un “incentivo provincial docente”, un plus económico con recursos íntegramente provinciales que se abonará en marzo.

Rechazo radical: Cano llamó a la UCR a rechazar la desfinanciación de la Educación

El legislador José Cano realizó un enérgico llamado a la UCR para que tome una posición firme en defensa del incentivo docente. “Mientras Milei celebra un supuesto superávit, en realidad está festejando el hecho de no pagar lo que legítimamente corresponde, apropiándose así de fondos destinados al salario de los docentes”, protestó. Dijo que es inadmisible que el Gobierno se apropie de manera arbitraria y unilateral de los fondos del Fonid, que están destinados a garantizar el salario de los trabajadores de la educación.