Tristeza y malestar por la posibilidad de que ANSES Monteros cierre

¿Qué pasará con la oficina de ANSES que funciona en Monteros? La información a la que puedo acceder MONTERIZOS es que la institución pasará por 3 etapas:

La primera medida ya se concretó y tiene que ver con la no renovación del contrato de alquiler del edificio en dónde estaba funcionando, es decir en calle Marquéz Alurralde, al frente del Vivero Municipal. Incluso el propietario ya difundió a través de las redes sociales la posibilidad de alquilar o vender el edificio.

La segunda instancia es el traslado a un edificio más pequeño, sobre calle 25 de Mayo. La intención de un espacio más reducido tiene que ver con la funcionalidad de la entidad en ésta nueva gestión: solo podrán realizarse algunos trámites. Al dejar funcional a solo dos empleadas, éstas no podrían hacer todos los trámites que ANSES Monteros realizaba hasta el 2023 ¿Cuál es la intención de eso?

Aquí tiene sentido la tercera etapa: el cierre definitivo de ANSES Monteros. Nuevamente Tucumán tendría dos lugares con representación de la entidad: San Miguel de Tucumán y Concepción. Los jubilados, pensionados, estudiantes, trabajadores, mamás solteras, todos los monterizos deberán, una vez concretada la tercera etapa, trasladarse a Concepción para realizar sus trámites.

La pregunta es ¿Cuándo cerrará la oficina de Monteros? Si bien, no se conoce públicamente la fecha exacta, a nivel nacional hay una postura de achicar todo lo que tiene que ver con la presencia del estado, y entre ellas medidas está el desguace, por parte del gobierno de Javier Milei de ANSES. La nueva visión no considera de relevancia que haya una oficina para trámites en una ciudad como Monteros, habiendo una en Concepción. Claro está que no sé contempla la gente de los valles, ni de Famaillá, ni Simoca, en esta medida.

La opinión de los monterizos

Si bien, ANSES Monteros no estuvo exento de críticas por el manejo de trámites, la gente reconoció que muchas veces debian esperar casi toda una mañana, pero se iban con una respuesta o un tramite terminado.

"Es una pena todo esto. No están pensando sobre todo en nuestros abuelos, que tienen dificultades para trasladarse" advirtió un lector de MONTERIZOS.

Mientras que otros reflexionaron "es lo que votaron", haciendo referencia al gobierno de Milei y de sus medidas de ajustes anunciadas durante su campaña.