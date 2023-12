La Navidad llegó a Social Monteros con 6 títulos de inferiores

Las inferiores del Club Social Monteros pasarán unas fiestas con todo. Ocurre que cierran un año espectacular con 6 campeonatos obtenidos sobre diez finales jugadas.

En rama femenina, el "Rojo" fue vencedor en Sub 12, venció en la final a Sportivo Manantial por 2-1. En Sub 14, las chicas hicieron lo propio ante Tucumán de Gimnasia (3-1), y en Sub 16, ante el mismo rival, fue también 3-1. Por su lado, en la categoría Sub 18, Social Monteros perdió la final por 3-1 ante Sportivo Manantial.

En lo que respecta varones, el equipo de Rivadavia al 400 fue campeón en las categorías Sub 16 con el equipo "A" que venció 3-1 a Tucumán de Gimnasia. En Sub 18 dio la vuelta olímpica ante el mismo rival (3-0) y en Sub 21,doblegó a Instituto Pellegrini por 3-1.

Además, en varones el equipo del centro de Monteros obtuvo un 3 puesto con el Sub 16 "B", venciendo a Monteros Vóley y un cuarto puesto con el Sub 14.

María Andrea Díaz, Gabriela Vaquera, Facundo Frontini, Walter y Lucas Tejerina, Pablo Laguna y Conrado Maldonado, fueron los profes que comandaron esta legión de jugadores que se subieron a lo más alto del voley tucumano.