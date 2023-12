Llega a Monteros el mejor voley del país: serán 4 días a pleno en el Polideportivo Municipal

El Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina ya se palpita en Tucumán. Los once mejores equipos dirán presentes en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo” para disputar un total de 15 partidos.

Lucas Frontini, presidente de Monteros Vóley, junto a Regino Amado (presidente Honorario y vicepresidente de la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóley) mantuvieron un encuentro en el Tour 2 jugado en Mar del Plata, con Jorge Vivas (presidente ACLAV) y Facundo Conte (jugador de la Selección Argentina y de Ciudad Voley) para confirmar y ultimar detalles sobre el Tour que cerrara la actividad de la Fase Regular en este 2023.

“Fue un encuentro para ya terminar de diagramar el Tour de Monteros y saber detalles de los partidos que se jugarán”, explicó Amado, y además agregó; “Los mejores equipos del país estarán en Monteros, entre ellos River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Ciudad Voley, Defensores de Banfield, UPCN”.

Al mismo tiempo señaló que Tucumán tiene dos representantes a nivel nacional, con Monteros Voley (3° en la temporada 2022-2023) y Tucumán de Gimnasia, club recientemente ascendido a la máxima categoría.

Por su lado, Lucas Frontini destacó que la realización del Tour. “Al igual que el año pasado, las tribunas estarán repletas para ver a los mejores jugadores del país”, dijo. “El Polideportivo está casi listo, solo restan mínimos detalles para arrancar a jugar”.

Tanto Amado como Frontini, mostraron su agradecimiento y acompañamiento al Gobierno de la Provincia, con Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, al ministro del Interior, Dario Monteros, al legislador Francisco “Pancho” Serra, al gobierno municipal de Monteros, con el intendente Francisco “Panchito” Serra, a la cabeza y a los concejales de la ciudad.

Agenda de Partidos

Jueves 14

🏐 12:00: Once Unidos vs. Boca Juniors

🏐 15:00: Policial Voley vs. Obras de San Juan

🏐 19:00: Monteros Vóley vs. San Lorenzo

🏐 22:00: Ciudad Voley vs. UPCN

Viernes 15

🏐 15:00: San Lorenzo vs. Obras de San Juan

🏐 19:00: Defensores de Banfield vs. Tucumán de Gimnasia

🏐 21:00: Boca Juniors vs. UPCN Voley

Sábado 16

🏐 11:00: Once Unidos vs. River Plate

🏐 16:00: Ciudad Voley vs. Defensores de Banfield

🏐 19:00: Tucumán de Gimnasia vs. Policial Voley

🏐 22:00: Monteros Vóley vs Obras de San Juan

Domingo 17

🏐 10:00: Ciudad Voley vs. Once Unidos

🏐 13:00: Policial Voley vs. Defensores de Banfield

🏐 18:00: Tucumán de Gimnasia vs. UPCN

🏐 21:00: River Plate vs Monteros Voley

La entrada para todos los partidos será libre y gratuita